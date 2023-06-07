Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской - РИА Новости, 07.06.2023
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской
Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:10
2023-06-07T13:10
белоруссия
смоленская область
московская область (подмосковье)
елена блиновская
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура. "Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника - без удовлетворения", - сообщило ведомство. Ранее Пресненский суд избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги. Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
белоруссия
смоленская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, смоленская область, московская область (подмосковье), елена блиновская, московский городской суд
Белоруссия, Смоленская область, Московская область (Подмосковье), Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской

Суд оставил в силе запрет мужу блогера Блиновской пользоваться телефоном и интернетом

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура.
"Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника - без удовлетворения", - сообщило ведомство.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы
31 мая, 05:24
Ранее Пресненский суд избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России
8 мая, 08:00
 
БелоруссияСмоленская областьМосковская область (Подмосковье)Елена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала