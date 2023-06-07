https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской - РИА Новости, 07.06.2023
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской
Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:10
2023-06-07T13:10
2023-06-07T13:10
белоруссия
смоленская область
московская область (подмосковье)
елена блиновская
московский городской суд
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура. "Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника - без удовлетворения", - сообщило ведомство. Ранее Пресненский суд избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги. Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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белоруссия, смоленская область, московская область (подмосковье), елена блиновская, московский городской суд
Белоруссия, Смоленская область, Московская область (Подмосковье), Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской
Суд оставил в силе запрет мужу блогера Блиновской пользоваться телефоном и интернетом