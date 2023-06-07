https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской - РИА Новости, 07.06.2023

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения мужу блогера Блиновской

Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:10

2023-06-07T13:10

2023-06-07T13:10

белоруссия

смоленская область

московская область (подмосковье)

елена блиновская

московский городской суд

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, пользоваться телефоном и интернетом, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура. "Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника - без удовлетворения", - сообщило ведомство. Ранее Пресненский суд избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги. Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.

https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

белоруссия

смоленская область

московская область (подмосковье)

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белоруссия, смоленская область, московская область (подмосковье), елена блиновская, московский городской суд