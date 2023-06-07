Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:05 07.06.2023 (обновлено: 11:06 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/blagoustroystvo-1876655940.html
Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино"
Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино" - РИА Новости, 07.06.2023
Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там появятся новый сквер и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:05
2023-06-07T11:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
тинао
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там появятся новый сквер и скейт-парк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, обустроим сквер и скейт-парк со специальным оборудованием для молодого поколения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Работы пройдут в два этапа, в границы первого вошли улица Летчика Ульянина, частично улица Летчика Грицевца, участок вдоль Боровского шоссе. "В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, проведем озеленение. На пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения, для пассажиров оборудуем девять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов организуем удобные парковочные места, установим шесть новых светофоров и заменим два старых", - рассказал Бирюков. Помимо этого, на улице Летчика Грицевца между домами №7 и 9 обустроят небольшой сквер с пешеходными дорожками, лавочками и парковыми качелями. На улице Летчика Ульянина запланировано создание скейт-парка с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы первого этапа планируется завершить к открытию станции метро "Пыхтино" в этом году.
https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html
тинао
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, тинао, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, ТиНАО, Москва

Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там появятся новый сквер и скейт-парк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, обустроим сквер и скейт-парк со специальным оборудованием для молодого поколения", - отметил Бирюков.
Передвижная автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами
6 июня, 12:28
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
Работы пройдут в два этапа, в границы первого вошли улица Летчика Ульянина, частично улица Летчика Грицевца, участок вдоль Боровского шоссе.
«
"В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, проведем озеленение. На пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения, для пассажиров оборудуем девять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов организуем удобные парковочные места, установим шесть новых светофоров и заменим два старых", - рассказал Бирюков.
Помимо этого, на улице Летчика Грицевца между домами №7 и 9 обустроят небольшой сквер с пешеходными дорожками, лавочками и парковыми качелями. На улице Летчика Ульянина запланировано создание скейт-парка с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы первого этапа планируется завершить к открытию станции метро "Пыхтино" в этом году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковТиНАОМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала