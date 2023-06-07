https://ria.ru/20230607/blagoustroystvo-1876655940.html

Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино"

Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино" - РИА Новости, 07.06.2023

Бирюков: новый сквер и скейт-парк появятся у станции метро "Пыхтино"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там появятся новый сквер и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:05

2023-06-07T11:05

2023-06-07T11:06

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петр бирюков

тинао

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там появятся новый сквер и скейт-парк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, обустроим сквер и скейт-парк со специальным оборудованием для молодого поколения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Работы пройдут в два этапа, в границы первого вошли улица Летчика Ульянина, частично улица Летчика Грицевца, участок вдоль Боровского шоссе. "В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, проведем озеленение. На пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения, для пассажиров оборудуем девять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов организуем удобные парковочные места, установим шесть новых светофоров и заменим два старых", - рассказал Бирюков. Помимо этого, на улице Летчика Грицевца между домами №7 и 9 обустроят небольшой сквер с пешеходными дорожками, лавочками и парковыми качелями. На улице Летчика Ульянина запланировано создание скейт-парка с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы первого этапа планируется завершить к открытию станции метро "Пыхтино" в этом году.

https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, тинао, москва