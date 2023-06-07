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Эксперты рассказали, как правильно возвращать железнодорожные билеты - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
05:15 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/bilet-1876275460.html
Эксперты рассказали, как правильно возвращать железнодорожные билеты
Эксперты рассказали, как правильно возвращать железнодорожные билеты - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперты рассказали, как правильно возвращать железнодорожные билеты
Эксперты рассказали, как вернуть железнодорожные билеты по России, даже если поезд уже отправился, сообщает сервис путешествий Туту. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:15
2023-06-07T05:15
туризм
россия
ржд
отдых в россии
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, как вернуть железнодорожные билеты по России, даже если поезд уже отправился, сообщает сервис путешествий Туту.Как правило, билеты на поезд — возвратные. Их можно сдать до поездки, если вы просто передумали, так и после, чтобы и вернуть часть денег.С 2019 года у пассажиров появилась возможность покупать невозвратные билеты на поезд. Они в среднем на 10–25 процентов дешевле. Но сдать такие проездные документы можно только в исключительных случаях: болезни пассажира или его сопровождающего, смерти близкого родственника. Даже тогда сумма вернется не полностью, будут удержаны сборы.Стоимость железнодорожного проездного документа складывается из нескольких пунктов, поэтому сразу рассчитать точную сумму возврата непросто. В билет заложена плата за пользование инфраструктурой железной дороги и за использование места в вагоне. Их соотношение разное, например, в фирменном поезде плацкарта дороже.Всегда при возврате удерживаются сервисные сборы: РЖД, сайта-агрегатора и за оформление возврата. Оставшаяся сумма будет зависеть от времени, которое осталось до отправления поезда, стоимости перевозки и плацкарты. Если восемь часов и больше — обратно будет перечислена вся сумма, кроме сервисных сборов.Если до путешествия – от восьми до двух часов, удерживаются сервисные сборы и половина стоимости плацкарты, то есть пассажир получит примерно 60–70 процентов от общей цены проездного документа.Если до отправления осталось меньше двух часов, или поезд уже идет, но менее 12 часов, удерживаются сервисные сборы и стоимость плацкарты. Пассажир получит примерно 30–40 процентов от общей цены билета.Если после отправления поезда прошло более 12 часов, то в этом случае сдать даже возвратный билет можно только по уважительной причине. Например, вы заболели.Деньги за невозвратный билет вернуть нельзя, если нет уважительной причины. Если таковая есть, отдадут стоимость проезда без плацкарты, а также постельного белья и сервисных услуг РЖД, например, питания или провоза животного, если вы их оплачивали. Будут удержаны сборы: РЖД — 2 рубля 60 копеек и сайта-агрегатора, если вы купили билет ненапрямую.Однако, даже если вы просто передумали ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, бонусный багаж и питание, а также стоимость постельного белья.
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96
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россия, ржд, отдых в россии, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, РЖД, отдых в России, Новости - Туризм, Туризм
Эксперты рассказали, как правильно возвращать железнодорожные билеты

Эксперты рассказали, как правильно оформить возврат железнодорожных билетов по России

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, как вернуть железнодорожные билеты по России, даже если поезд уже отправился, сообщает сервис путешествий Туту.
Как правило, билеты на поезд — возвратные. Их можно сдать до поездки, если вы просто передумали, так и после, чтобы и вернуть часть денег.
С 2019 года у пассажиров появилась возможность покупать невозвратные билеты на поезд. Они в среднем на 10–25 процентов дешевле. Но сдать такие проездные документы можно только в исключительных случаях: болезни пассажира или его сопровождающего, смерти близкого родственника. Даже тогда сумма вернется не полностью, будут удержаны сборы.
Стоимость железнодорожного проездного документа складывается из нескольких пунктов, поэтому сразу рассчитать точную сумму возврата непросто. В билет заложена плата за пользование инфраструктурой железной дороги и за использование места в вагоне. Их соотношение разное, например, в фирменном поезде плацкарта дороже.
Всегда при возврате удерживаются сервисные сборы: РЖД, сайта-агрегатора и за оформление возврата. Оставшаяся сумма будет зависеть от времени, которое осталось до отправления поезда, стоимости перевозки и плацкарты. Если восемь часов и больше — обратно будет перечислена вся сумма, кроме сервисных сборов.
Если до путешествия – от восьми до двух часов, удерживаются сервисные сборы и половина стоимости плацкарты, то есть пассажир получит примерно 60–70 процентов от общей цены проездного документа.
Если до отправления осталось меньше двух часов, или поезд уже идет, но менее 12 часов, удерживаются сервисные сборы и стоимость плацкарты. Пассажир получит примерно 30–40 процентов от общей цены билета.
Если после отправления поезда прошло более 12 часов, то в этом случае сдать даже возвратный билет можно только по уважительной причине. Например, вы заболели.
Деньги за невозвратный билет вернуть нельзя, если нет уважительной причины. Если таковая есть, отдадут стоимость проезда без плацкарты, а также постельного белья и сервисных услуг РЖД, например, питания или провоза животного, если вы их оплачивали. Будут удержаны сборы: РЖД — 2 рубля 60 копеек и сайта-агрегатора, если вы купили билет ненапрямую.
Однако, даже если вы просто передумали ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, бонусный багаж и питание, а также стоимость постельного белья.
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