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На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту - РИА Новости, 07.06.2023
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту
Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:13
2023-06-07T17:13
2023-06-07T17:21
сочи
краснодарский край
происшествия
новости - туризм
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. По данным оперштаба, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 6 июня в экстренные службы курорта поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи. "Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта", - говорится в сообщении. Оперштаб напомнил, что полеты дронов в Краснодарском крае запрещены.
https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, происшествия, новости - туризм
Сочи, Краснодарский край, Происшествия, Новости - Туризм
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту
В оперштабе Краснодарского края назвали информацию о беспилотнике в аэропорту Сочи фейком
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 6 июня в экстренные службы курорта поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи.
"Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта", - говорится в сообщении.
Оперштаб напомнил, что полеты дронов в Краснодарском крае запрещены.
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