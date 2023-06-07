https://ria.ru/20230607/bespilotnik-1876772591.html

На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту

На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту - РИА Новости, 07.06.2023

На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту

Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:13

2023-06-07T17:13

2023-06-07T17:21

сочи

краснодарский край

происшествия

новости - туризм

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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. По данным оперштаба, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 6 июня в экстренные службы курорта поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи. "Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта", - говорится в сообщении. Оперштаб напомнил, что полеты дронов в Краснодарском крае запрещены.

https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html

сочи

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, краснодарский край, происшествия, новости - туризм