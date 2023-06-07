Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 07.06.2023 (обновлено: 17:21 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/bespilotnik-1876772591.html
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту - РИА Новости, 07.06.2023
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту
Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:13
2023-06-07T17:21
сочи
краснодарский край
происшествия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края. По данным оперштаба, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 6 июня в экстренные службы курорта поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи. "Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта", - говорится в сообщении. Оперштаб напомнил, что полеты дронов в Краснодарском крае запрещены.
https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, происшествия, новости - туризм
Сочи, Краснодарский край, Происшествия, Новости - Туризм
На Кубани опровергли информацию о беспилотнике в сочинском аэропорту

В оперштабе Краснодарского края назвали информацию о беспилотнике в аэропорту Сочи фейком

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Информация о беспилотнике, якобы замеченном во вторник в районе аэропорта Сочи, является фейком, сообщил в среду оперштаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 6 июня в экстренные службы курорта поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи.
"Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта", - говорится в сообщении.
Оперштаб напомнил, что полеты дронов в Краснодарском крае запрещены.
Часовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
6 июня, 21:29
 
СочиКраснодарский крайПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала