https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html

"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита

"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита - РИА Новости, 07.06.2023

"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита

Читатели Exxpress высмеяли визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Бразилию, где с ней не встретился президент страны Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:10

2023-06-07T17:10

2023-06-07T17:10

в мире

германия

бразилия

украина

анналена бербок

луис инасиу лула да силва

мауру виейра

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Бразилию, где с ней не встретился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва и министр иностранных дел Мауру Виейра."Видимо, никто уже не воспринимает всерьез политиков марионеточного правительства Германии", - написал Robespierre."Приложите усилия и сделайте поворот на 360 градусов в своей политике, что сделает счастливыми даже страны, находящиеся за сто тысяч километров от вас", сыронизировал Mad Max."Даже Лула не хочет слушать ее бред", - посчитал Hans."Бербок больше не воспринимают всерьез почти ни в одной стране мира", - заключил heinzben."Бербок далека от дипломатии", - резюмировали в дискуссии.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html

https://ria.ru/20230523/perepalka-1873527553.html

германия

бразилия

украина

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в мире, германия, бразилия, украина, анналена бербок, луис инасиу лула да силва, мауру виейра