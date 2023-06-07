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"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита - РИА Новости, 07.06.2023
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17:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита - РИА Новости, 07.06.2023
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита
Читатели Exxpress высмеяли визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Бразилию, где с ней не встретился президент страны Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:10
2023-06-07T17:10
в мире
германия
бразилия
украина
анналена бербок
луис инасиу лула да силва
мауру виейра
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Бразилию, где с ней не встретился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва и министр иностранных дел Мауру Виейра."Видимо, никто уже не воспринимает всерьез политиков марионеточного правительства Германии", - написал Robespierre."Приложите усилия и сделайте поворот на 360 градусов в своей политике, что сделает счастливыми даже страны, находящиеся за сто тысяч километров от вас", сыронизировал Mad Max."Даже Лула не хочет слушать ее бред", - посчитал Hans."Бербок больше не воспринимают всерьез почти ни в одной стране мира", - заключил heinzben."Бербок далека от дипломатии", - резюмировали в дискуссии.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html
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в мире, германия, бразилия, украина, анналена бербок, луис инасиу лула да силва, мауру виейра
В мире, Германия, Бразилия, Украина, Анналена Бербок, Луис Инасиу Лула да Силва, Мауру Виейра
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита

Читатели Exxpress высмеяли неудачный визит главы МИД ФРГ Бербок в Бразилию

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Бразилию, где с ней не встретился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва и министр иностранных дел Мауру Виейра.
"Видимо, никто уже не воспринимает всерьез политиков марионеточного правительства Германии", - написал Robespierre.
"Приложите усилия и сделайте поворот на 360 градусов в своей политике, что сделает счастливыми даже страны, находящиеся за сто тысяч километров от вас", сыронизировал Mad Max.
"Даже Лула не хочет слушать ее бред", - посчитал Hans.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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"Бербок больше не воспринимают всерьез почти ни в одной стране мира", - заключил heinzben.
"Бербок далека от дипломатии", - резюмировали в дискуссии.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна.
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В миреГерманияБразилияУкраинаАнналена БербокЛуис Инасиу Лула да СилваМауру Виейра
 
 
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