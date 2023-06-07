https://ria.ru/20230607/belgorod-1876814008.html

Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника

Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника - РИА Новости, 07.06.2023

Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противника в Новой Таволжанке нет, и разместил в своем Telegram-канале видео с кадрами посещения... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:41

2023-06-07T20:41

2023-06-07T20:57

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противника в Новой Таволжанке нет, и разместил в своем Telegram-канале видео с кадрами посещения села."Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту", - написал Гладков.Губернатор пояснил, что перед властями сегодня стоит задача обеспечить безопасность жителей села, хотя в настоящее время это очень непросто сделать."Много удается, но много еще остается проблем. Самое главное наше преимущество - это честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Так будет и дальше", - подчеркнул Гладков.Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в результате артиллерийского удара "противник рассеян и отошел".

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия