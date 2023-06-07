https://ria.ru/20230607/belgorod-1876814008.html
Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника
Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника - РИА Новости, 07.06.2023
Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противника в Новой Таволжанке нет, и разместил в своем Telegram-канале видео с кадрами посещения... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:41
2023-06-07T20:41
2023-06-07T20:57
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противника в Новой Таволжанке нет, и разместил в своем Telegram-канале видео с кадрами посещения села."Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту", - написал Гладков.Губернатор пояснил, что перед властями сегодня стоит задача обеспечить безопасность жителей села, хотя в настоящее время это очень непросто сделать."Много удается, но много еще остается проблем. Самое главное наше преимущество - это честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Так будет и дальше", - подчеркнул Гладков.Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в результате артиллерийского удара "противник рассеян и отошел".
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки нет противника