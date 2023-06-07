https://ria.ru/20230607/bednost-1876829753.html

Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности

Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности - РИА Новости, 07.06.2023

Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности

Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек, или 13,5%, следует из... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:44

2023-06-07T22:44

2023-06-07T23:05

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек, или 13,5%, следует из предварительных данных Росстата. Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 329 рублей. В первом квартале текущего года значение границы бедности составило 14 026 рублей (рост на 23,81% к четвертому кварталу 2020 года). В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 20,9 миллиона человек, или 14,3%; во втором квартале - 17,6 миллиона человек, или 12,1%. В третьем квартале 2022 года доходы 15,3 миллиона человек (10,5% от численности населения) были ниже установленной границы бедности; в четвертом квартале - 11,6 миллиона человек, или 7,9% (минимальное значение за историю наблюдений). "Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 миллиона человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с первым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п.п., с 20,9 миллиона до 19,6 миллиона человек. На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов", - говорится в комментарии статистического ведомства. Статистическое ведомство также отмечает, что объем социальных выплат населению в первом квартале 2023 года составил 3,4 триллиона рублей (19,4% в структуре общего объема денежных доходов) и увеличился в годовом выражении на 4,1%. По последним данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ по итогам прошлого года составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.

https://ria.ru/20230601/dolschiki-1875496752.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)