https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита - РИА Новости, 07.06.2023
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:04
2023-06-07T20:04
2023-06-07T21:13
шоубиз
скриптонит (адиль жалелов)
баста (василий вакуленко)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876794621_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_722d424b647d0c467a3d7d0a75fe7043.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем."Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет", – поделился Баста. Вакуленко отметил, что считает Скриптонита настоящим профессионалом, но пагубная привычка мешает ему по жизни."Он настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. И если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", – заключил музыкант. В 2018 году в одном из интервью Скриптонит признался, что впервые употребил алкоголь еще в школьные годы. По словам рэпера, он жил в месте, где многие принимали горячительные напитки. Ситуация усугубилась в колледже, где старое увлечение вошло в привычку. Музыкант не раз говорил, что не гордится зависимостью и осуждает ее, в том числе в своих треках.
https://ria.ru/20230425/basta-1867679804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876794621_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_25dda7b4c41d1b78df4d75ded7770603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скриптонит (адиль жалелов), баста (василий вакуленко), новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Скриптонит (Адиль Жалелов), Баста (Василий Вакуленко), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита
Баста резко высказался о Скриптоните за злоупотребление алкоголем
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем.
«
"Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет", – поделился Баста.
Вакуленко отметил, что считает Скриптонита настоящим профессионалом, но пагубная привычка мешает ему по жизни.
«
"Он настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. И если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", – заключил музыкант.
В 2018 году в одном из интервью Скриптонит признался, что впервые употребил алкоголь еще в школьные годы. По словам рэпера, он жил в месте, где многие принимали горячительные напитки.
Ситуация усугубилась в колледже, где старое увлечение вошло в привычку. Музыкант не раз говорил, что не гордится зависимостью и осуждает ее, в том числе в своих треках.
Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком