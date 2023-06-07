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Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита - РИА Новости, 07.06.2023
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Шоубиз
 
20:04 07.06.2023 (обновлено: 21:13 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита - РИА Новости, 07.06.2023
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:04
2023-06-07T21:13
шоубиз
скриптонит (адиль жалелов)
баста (василий вакуленко)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем."Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет", – поделился Баста. Вакуленко отметил, что считает Скриптонита настоящим профессионалом, но пагубная привычка мешает ему по жизни."Он настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. И если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", – заключил музыкант. В 2018 году в одном из интервью Скриптонит признался, что впервые употребил алкоголь еще в школьные годы. По словам рэпера, он жил в месте, где многие принимали горячительные напитки. Ситуация усугубилась в колледже, где старое увлечение вошло в привычку. Музыкант не раз говорил, что не гордится зависимостью и осуждает ее, в том числе в своих треках.
https://ria.ru/20230425/basta-1867679804.html
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скриптонит (адиль жалелов), баста (василий вакуленко), новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Скриптонит (Адиль Жалелов), Баста (Василий Вакуленко), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита

Баста резко высказался о Скриптоните за злоупотребление алкоголем

© РИА Новости / Евгения Новоженина/Екатерина ЧесноковаСкриптонит / Баста
Скриптонит / Баста - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем.
«
"Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет", – поделился Баста.
Вакуленко отметил, что считает Скриптонита настоящим профессионалом, но пагубная привычка мешает ему по жизни.
«
"Он настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. И если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", – заключил музыкант.
В 2018 году в одном из интервью Скриптонит признался, что впервые употребил алкоголь еще в школьные годы. По словам рэпера, он жил в месте, где многие принимали горячительные напитки.
Ситуация усугубилась в колледже, где старое увлечение вошло в привычку. Музыкант не раз говорил, что не гордится зависимостью и осуждает ее, в том числе в своих треках.
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ШоубизСкриптонит (Адиль Жалелов)Баста (Василий Вакуленко)Новости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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