https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html

Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита

Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита - РИА Новости, 07.06.2023

Баста обеспокоен состоянием здоровья Скриптонита

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:04

2023-06-07T20:04

2023-06-07T21:13

шоубиз

скриптонит (адиль жалелов)

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" резко высказался о Скриптоните (Адиль Жалелов) за злоупотребление алкоголем."Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет", – поделился Баста. Вакуленко отметил, что считает Скриптонита настоящим профессионалом, но пагубная привычка мешает ему по жизни."Он настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. И если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", – заключил музыкант. В 2018 году в одном из интервью Скриптонит признался, что впервые употребил алкоголь еще в школьные годы. По словам рэпера, он жил в месте, где многие принимали горячительные напитки. Ситуация усугубилась в колледже, где старое увлечение вошло в привычку. Музыкант не раз говорил, что не гордится зависимостью и осуждает ее, в том числе в своих треках.

https://ria.ru/20230425/basta-1867679804.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

скриптонит (адиль жалелов), баста (василий вакуленко), новости шоу-бизнеса, знаменитости