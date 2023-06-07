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В Курске отменили бал выпускников-медалистов - РИА Новости, 07.06.2023
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13:55 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/bal-1876697263.html
В Курске отменили бал выпускников-медалистов
В Курске отменили бал выпускников-медалистов - РИА Новости, 07.06.2023
В Курске отменили бал выпускников-медалистов
Бал школьных выпускников-медалистов отменили в Курске из соображений безопасности, сообщила городская администрация на сайте. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:55
2023-06-07T13:55
образование - общество
курск
курская область
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Бал школьных выпускников-медалистов отменили в Курске из соображений безопасности, сообщила городская администрация на сайте. Городская администрация со ссылкой на комитет образования города проинформировала на своем сайте об отмене традиционного бала медалистов. "Очень хотели провести бал выпускников в Курске, но в этом году приняли решение об отмене масштабного мероприятия. Это сделано в связи с непростой сложившейся ситуацией в нашем и соседнем регионах. Безопасность детей для нас в приоритете. Однако это не говорит о том, что ребята останутся без праздника. Чествование медалистов пройдет в каждой городской школе", - подчеркнули в комитете. Там отметили, что в этом году в Курске более тысячи медалистов, среди них порядка 600 выпускников получат золотые и серебряные медали муниципального уровня, около 400 - федерального значения. "Ребята не зря покоряли вершины наук и добивались результатов в творческих и спортивных соревнованиях, и все они получат заслуженные поздравления и награды на выпускных вечерах в своих школах в присутствии родителей и одноклассников", - отметили в комитете образования. В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что атаки украинских дронов на регион участились. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
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курск
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образование - общество, курск, курская область, роман старовойт
Образование - Общество, Курск, Курская область, Роман Старовойт
В Курске отменили бал выпускников-медалистов

Администрация Курска отменила бал школьных медалистов из соображений безопасности

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Бал школьных выпускников-медалистов отменили в Курске из соображений безопасности, сообщила городская администрация на сайте.
Городская администрация со ссылкой на комитет образования города проинформировала на своем сайте об отмене традиционного бала медалистов.
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"Очень хотели провести бал выпускников в Курске, но в этом году приняли решение об отмене масштабного мероприятия. Это сделано в связи с непростой сложившейся ситуацией в нашем и соседнем регионах. Безопасность детей для нас в приоритете. Однако это не говорит о том, что ребята останутся без праздника. Чествование медалистов пройдет в каждой городской школе", - подчеркнули в комитете.
Там отметили, что в этом году в Курске более тысячи медалистов, среди них порядка 600 выпускников получат золотые и серебряные медали муниципального уровня, около 400 - федерального значения.
"Ребята не зря покоряли вершины наук и добивались результатов в творческих и спортивных соревнованиях, и все они получат заслуженные поздравления и награды на выпускных вечерах в своих школах в присутствии родителей и одноклассников", - отметили в комитете образования.
В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что атаки украинских дронов на регион участились.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
 
Образование - ОбществоКурскКурская областьРоман Старовойт
 
 
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