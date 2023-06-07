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Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж
Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж - РИА Новости, 07.06.2023
Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж
Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T02:56
2023-06-07T02:56
2023-06-07T02:56
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток рассказал РИА Новости, как теряется багаж пассажиров, и что нужно сделать, чтобы этого не произошло. "Одна из значимых причин – это потеря маркировки багажа в процессе сортировки. Особенно, когда ярлык где-то прилип или его сорвало", – пояснил Хазин.Представитель аэропорта подчеркнул, что с такой проблемой чаще всего сталкиваются пассажиры, которые заворачивают чемоданы в тканые чехлы или обычную пищевую пленку. С них бирки отклеиваются и теряются. Хазин также рассказал, как быть тем, чей багаж так и не появился на ленте по прилете. "Судьба подобных чемоданов следующая: их направят к грузчикам. Они посмотрят его, проверят, есть ли бирки на нем, в том числе "малышки". Если есть, то вскоре багаж отправят пассажиру, считав данные со штрихода. Но если маркировка полностью отсутствует, то тогда сотрудники обращаются в службу безопасности, где подробно описывают неопознанный багаж", – прокомментировал Хазин.Он уточнил, что, как правило, такой способ помогает при поиске ярких, заметных сумок и чемоданов. Если речь идет о багаже "нейтральных цветов и форм", то ситуация усложняется, но не становится тупиковой. "Такой багаж остается в аэропорту. Человек, прибывший на место, но не получивший свою сумку, пишет заявление. Оно телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием", – рассказал начальник отдела авиационного маркетинга.Дмитрий Хазин также добавил, что для того, чтобы багаж не потерялся при транспортировке, обязательно нужно отклеить старые бирки и не оборачивать сумку в тканый чехол и обычную пищевую пленку.
https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869703781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владивосток, путешествия, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Владивосток, Путешествия, Аэропорт
Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж
Во Владивостоке рассказали, что багаж в аэропорту чаще теряют из-за отсутствия бирок
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток рассказал РИА Новости, как теряется багаж пассажиров, и что нужно сделать, чтобы этого не произошло.
«
"Одна из значимых причин – это потеря маркировки багажа в процессе сортировки. Особенно, когда ярлык где-то прилип или его сорвало", – пояснил Хазин.
Представитель аэропорта подчеркнул, что с такой проблемой чаще всего сталкиваются пассажиры, которые заворачивают чемоданы в тканые чехлы или обычную пищевую пленку. С них бирки отклеиваются и теряются.
Хазин также рассказал, как быть тем, чей багаж так и не появился на ленте по прилете.
«
"Судьба подобных чемоданов следующая: их направят к грузчикам. Они посмотрят его, проверят, есть ли бирки на нем, в том числе "малышки". Если есть, то вскоре багаж отправят пассажиру, считав данные со штрихода. Но если маркировка полностью отсутствует, то тогда сотрудники обращаются в службу безопасности, где подробно описывают неопознанный багаж", – прокомментировал Хазин.
Он уточнил, что, как правило, такой способ помогает при поиске ярких, заметных сумок и чемоданов. Если речь идет о багаже "нейтральных цветов и форм", то ситуация усложняется, но не становится тупиковой.
"Такой багаж остается в аэропорту. Человек, прибывший на место, но не получивший свою сумку, пишет заявление. Оно телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием", – рассказал начальник отдела авиационного маркетинга.
Дмитрий Хазин также добавил, что для того, чтобы багаж не потерялся при транспортировке, обязательно нужно отклеить старые бирки и не оборачивать сумку в тканый чехол и обычную пищевую пленку.
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