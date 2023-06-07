https://ria.ru/20230607/bagazh-1876327295.html

Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж

Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж - РИА Новости, 07.06.2023

Представитель аэропорта рассказал, почему теряется багаж

Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T02:56

2023-06-07T02:56

2023-06-07T02:56

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток рассказал РИА Новости, как теряется багаж пассажиров, и что нужно сделать, чтобы этого не произошло. "Одна из значимых причин – это потеря маркировки багажа в процессе сортировки. Особенно, когда ярлык где-то прилип или его сорвало", – пояснил Хазин.Представитель аэропорта подчеркнул, что с такой проблемой чаще всего сталкиваются пассажиры, которые заворачивают чемоданы в тканые чехлы или обычную пищевую пленку. С них бирки отклеиваются и теряются. Хазин также рассказал, как быть тем, чей багаж так и не появился на ленте по прилете. "Судьба подобных чемоданов следующая: их направят к грузчикам. Они посмотрят его, проверят, есть ли бирки на нем, в том числе "малышки". Если есть, то вскоре багаж отправят пассажиру, считав данные со штрихода. Но если маркировка полностью отсутствует, то тогда сотрудники обращаются в службу безопасности, где подробно описывают неопознанный багаж", – прокомментировал Хазин.Он уточнил, что, как правило, такой способ помогает при поиске ярких, заметных сумок и чемоданов. Если речь идет о багаже "нейтральных цветов и форм", то ситуация усложняется, но не становится тупиковой. "Такой багаж остается в аэропорту. Человек, прибывший на место, но не получивший свою сумку, пишет заявление. Оно телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием", – рассказал начальник отдела авиационного маркетинга.Дмитрий Хазин также добавил, что для того, чтобы багаж не потерялся при транспортировке, обязательно нужно отклеить старые бирки и не оборачивать сумку в тканый чехол и обычную пищевую пленку.

https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869703781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости - туризм, владивосток, путешествия, аэропорт