https://ria.ru/20230607/avto-1876719981.html

Локализация систем ESP обойдется дороже импорта, считает эксперт

Локализация систем ESP обойдется дороже импорта, считает эксперт - РИА Новости, 07.06.2023

Локализация систем ESP обойдется дороже импорта, считает эксперт

Системы электронного контроля устойчивости (ESP) российского производства, отвечающие за стабилизацию автомобиля, будут дороже зарубежных аналогов, ведь ESP... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:06

2023-06-07T15:06

2023-06-07T15:06

экономика

авто

россия

кострома

игорь моржаретто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Системы электронного контроля устойчивости (ESP) российского производства, отвечающие за стабилизацию автомобиля, будут дороже зарубежных аналогов, ведь ESP устанавливается далеко не на каждый автомобиль, сообщил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, сообщил во вторник РИА Новости замминистра Василий Шпак. Он также рассказал, что в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. "Всё на 100% локализовать невозможно, тем более при наших очень небольших объемах - менее 1 миллиона автомобилей в год - это будет дороже, чем если купят за границей. Я не знаю, насколько требуется локализация ESP, поскольку это вещь штучная и устанавливается далеко не на каждый автомобиль, только достаточно дорогие комплектации", - поделился мнением Моржаретто. В то же время он отметил обратную ситуацию с антиблокировочными системами. "А вот ABS, конечно, нужна, поскольку, согласно требованиям регламента и постановления правительства, к сентябрю система должна быть установлена на всех машинах", - добавил Моржаретто. "В принципе, у нас должны были сохраниться так называемые поставщики второго уровня. ABS и ESP у нас делали заводы компании Bosch, но для них компоненты поставляли несколько российских компаний. Я полагаю, что на базе вот этих российских компаний сейчас пытаются развернуть полноценное производство той же самой антиблокировочной системы. Сделают это – будем очень рады, это очень нужно", - резюмировал эксперт. Высоколокализованные автопроизводители в РФ, в частности, автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который предусматривал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.

https://ria.ru/20230607/tseny-1876608929.html

https://ria.ru/20230607/uaz-1876615618.html

https://ria.ru/20230605/avtomobili-1876256183.html

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экономика, авто, россия, кострома, игорь моржаретто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз