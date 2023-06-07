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Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации - РИА Новости, 07.06.2023
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09:00 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/aviatsiya-1876222427.html
Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации
Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации - РИА Новости, 07.06.2023
Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации
Московские службы спасения могут работать во всех стихиях, но спасатели авиацентра имеют особый функционал и уникальные возможности. В этом году Московский... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:00
2023-06-07T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский авиационный центр
ка-32
москва
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Московские службы спасения могут работать во всех стихиях, но спасатели авиацентра имеют особый функционал и уникальные возможности. В этом году Московский авиационный центр отпраздновал свое 20-летие. Об особенностях воздушной службы читайте в фотоленте РИА Новости.Техничные маневрыБезопасность горожан с воздуха обеспечивают сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ), в задачи которых входит не только тушение пожаров. Они также занимаются эвакуацией пострадавших с мест ДТП и других происшествий вертолетами. Помимо этого, сотрудники МАЦ спасают людей из лесных массивов, занимаются разведкой пожароопасной и паводковой обстановкой столицы.В арсенале специалистов 11 вертолетов: пять санитарных ВК 117С-2, четыре пожарных Ка-32, самый большой в мире вертолет Ми-26Т и Bell 429. Для тушения пожаров на вертолеты Ка-32 и Ми-26Т устанавливается специальное водосливное устройство на внешней подвеске. Это емкость, которая заполняется водой из открытых источников (Москва-река, пруды, речки, озера). В зависимости от грузоподъемности вертолет может набрать от 5 до 15 тонн воды.Причем тушить пожары с вертолетов можно круглый год. Подготовить майну для забора могут спасатели авиацентра или работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, также наземные экстренные службы отвечают за безопасность во время выполнения работ на водоёме. Разумеется, для оперативной ликвидации возгорания пилоты стараются набирать воду из ближайшего источника, чтобы максимально уменьшить временной промежуток между сливами.Для тушения пожаров в плотной городской застройке, в высотных зданиях применяют систему вертикального и горизонтального пожаротушения. Специальная пушка, которую разработали для МАЦ, была установлена на вертолет Ка-32А11BC. Емкость ее водяного бака составляет 3,2 тысячи литров. Оснащенный пушкой вертолет становится фактически летающей пожарной машиной и может ликвидировать возгорание на любой высоте. Мастерство пилотов позволяет подать воду в окно с расстояния 40 метров.На этом функционал вертолета серии Ка-32 не ограничивается. Для разбора завалов или ликвидации последствий крупных ДТП на него можно установить гидравлический захват ГРАПЛ, с помощью которого машина способна поднять в воздух груз весом в пять тонн и переместить его на безопасное расстояние, например, чтобы устранить затор на трассе в случае аварии.Если на месте аварии есть пострадавшие, то для оказания им помощи могут быть привлечены авиамедицинские бригады на вертолетах БК-117. Работники Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф оказывают экстренную медицинскую помощь, начиная с момента, когда пострадавшего помещают в санитарный вертолет, и вплоть до передачи человека в медицинское учреждение. В состав бригады, находящейся на борту "воздушной скорой помощи", входят два пилота МАЦ, врач и фельдшер Центра медицины катастроф.Вертолет серии БК-117 может перевезти трех пациентов с травмами средней степени тяжести или одного человека в тяжелом состоянии.Универсальная помощьВ 2019 году возможности Московского авиацентра расширились. Тогда было создано уникальное подразделение для оказания помощи людям в сложных ситуациях – служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО). Ее специалисты дежурят круглосуточно и имеют свой район выезда.Сейчас в авиацентре работает 26 спасателей-универсалов, которые дежурят круглосуточно. Все они обучены беспарашютному десантированию и могут прибыть к месту происшествия на вертолете или на специальном автомобиле. Спасатели привлекаются для деблокации пострадавших при ДТП и оказания им первой помощи, поиска людей в лесу и на социальные выезды.Спасатели авиацентра прошли специальную подготовку и могут проводить аварийно-спасательные работы – участвовать в поисках и эвакуации пострадавших, оказывать первую помощь. Во время выезда на происшествия спасатели МАЦ находятся на связи с летным отрядом и, при необходимости, могут запросить привлечение экипажа санитарной авиации.
https://ria.ru/20211223/spasateli-1764943727.html
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московский авиационный центр, ка-32, москва, гочсипб
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московский авиационный центр, Ка-32, Москва, ГОЧСиПБ

Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе
Читать ria.ru в
Московские службы спасения могут работать во всех стихиях, но спасатели авиацентра имеют особый функционал и уникальные возможности. В этом году Московский авиационный центр отпраздновал свое 20-летие. Об особенностях воздушной службы читайте в фотоленте РИА Новости.

Техничные маневры

Безопасность горожан с воздуха обеспечивают сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ), в задачи которых входит не только тушение пожаров. Они также занимаются эвакуацией пострадавших с мест ДТП и других происшествий вертолетами. Помимо этого, сотрудники МАЦ спасают людей из лесных массивов, занимаются разведкой пожароопасной и паводковой обстановкой столицы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛегкий многоцелевой вертолет ВК117С-2 санитарной авиации Московского авиацентра в Москве
Легкий многоцелевой вертолет ВК117С-2 санитарной авиации Московского авиацентра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Легкий многоцелевой вертолет ВК117С-2 санитарной авиации Московского авиацентра в Москве
В арсенале специалистов 11 вертолетов: пять санитарных ВК 117С-2, четыре пожарных Ка-32, самый большой в мире вертолет Ми-26Т и Bell 429. Для тушения пожаров на вертолеты Ка-32 и Ми-26Т устанавливается специальное водосливное устройство на внешней подвеске. Это емкость, которая заполняется водой из открытых источников (Москва-река, пруды, речки, озера). В зависимости от грузоподъемности вертолет может набрать от 5 до 15 тонн воды.
Причем тушить пожары с вертолетов можно круглый год. Подготовить майну для забора могут спасатели авиацентра или работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, также наземные экстренные службы отвечают за безопасность во время выполнения работ на водоёме. Разумеется, для оперативной ликвидации возгорания пилоты стараются набирать воду из ближайшего источника, чтобы максимально уменьшить временной промежуток между сливами.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВертолет МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Вертолет МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вертолет МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Для тушения пожаров в плотной городской застройке, в высотных зданиях применяют систему вертикального и горизонтального пожаротушения. Специальная пушка, которую разработали для МАЦ, была установлена на вертолет Ка-32А11BC. Емкость ее водяного бака составляет 3,2 тысячи литров. Оснащенный пушкой вертолет становится фактически летающей пожарной машиной и может ликвидировать возгорание на любой высоте. Мастерство пилотов позволяет подать воду в окно с расстояния 40 метров.
Спасатели Московского авиационного центра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступного района с использование вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
"Нельзя сказать, что это рутина": за что любят свою работу спасатели МАЦ
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На этом функционал вертолета серии Ка-32 не ограничивается. Для разбора завалов или ликвидации последствий крупных ДТП на него можно установить гидравлический захват ГРАПЛ, с помощью которого машина способна поднять в воздух груз весом в пять тонн и переместить его на безопасное расстояние, например, чтобы устранить затор на трассе в случае аварии.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПодъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32 на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Подъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32 на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32 на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Если на месте аварии есть пострадавшие, то для оказания им помощи могут быть привлечены авиамедицинские бригады на вертолетах БК-117. Работники Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф оказывают экстренную медицинскую помощь, начиная с момента, когда пострадавшего помещают в санитарный вертолет, и вплоть до передачи человека в медицинское учреждение. В состав бригады, находящейся на борту "воздушной скорой помощи", входят два пилота МАЦ, врач и фельдшер Центра медицины катастроф.
Вертолет серии БК-117 может перевезти трех пациентов с травмами средней степени тяжести или одного человека в тяжелом состоянии.

Универсальная помощь

В 2019 году возможности Московского авиацентра расширились. Тогда было создано уникальное подразделение для оказания помощи людям в сложных ситуациях – служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО). Ее специалисты дежурят круглосуточно и имеют свой район выезда.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧлен экипажа вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления в Новомосковском административном округе Москвы
Член экипажа вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Член экипажа вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления в Новомосковском административном округе Москвы
Сейчас в авиацентре работает 26 спасателей-универсалов, которые дежурят круглосуточно. Все они обучены беспарашютному десантированию и могут прибыть к месту происшествия на вертолете или на специальном автомобиле. Спасатели привлекаются для деблокации пострадавших при ДТП и оказания им первой помощи, поиска людей в лесу и на социальные выезды.
Авиатехник Московского авиационного центра Анна Вдовина - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
Небо. Вертолет. Девушка. Как транзитом через Север осуществить мечту
28 октября 2019, 11:26
Спасатели авиацентра прошли специальную подготовку и могут проводить аварийно-спасательные работы – участвовать в поисках и эвакуации пострадавших, оказывать первую помощь. Во время выезда на происшествия спасатели МАЦ находятся на связи с летным отрядом и, при необходимости, могут запросить привлечение экипажа санитарной авиации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский авиационный центрКа-32МоскваГОЧСиПБ
 
 
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