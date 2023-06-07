https://ria.ru/20230607/avdeevka-1876667652.html
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ при удержании Авдеевки
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ при удержании Авдеевки - РИА Новости, 07.06.2023
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ при удержании Авдеевки
Киевский режим при удержании Авдеевки использует ту же тактику, как в Мариуполе и Артемовске, сообщил РИА Новости действующий на авдеевском направлении... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:03
2023-06-07T12:03
2023-06-07T12:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
авдеевка
мариуполь
артемовск
украина
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим при удержании Авдеевки использует ту же тактику, как в Мариуполе и Артемовске, сообщил РИА Новости действующий на авдеевском направлении российский разведчик-спецназовцец, оператор БПЛА с позывным "Микс". "Они (боевики ВСУ) здесь, на авдеевском направлении, катаются на Bradley… на американских бронетранспортерах, используют американскую ствольную артиллерию… В Авдеевке мы наблюдаем ту же тактику ВСУ, как они применяли это все в Мариуполе, в Артемовске. Прикрываясь мирными гражданами… Точно так же, куча техники, с мирных кварталов "взлеты", - сказал разведчик. Спецназовец-коптерщик подтвердил, что с Авдеевского коксохимического завода военные киевского режима систематически ведут обстрелы Донецка из РСЗО "Град". "Ничего не скрываясь, не церемонясь. Зная, что мы по коксохимическому заводу стрелять не будем из-за того, что там много всяких реагентов. Чтобы не вызвать экологическую катастрофу. Мы как-то сдерживаемся. Они этим пользуются", - отметил "Микс". При этом, по его словам, в последнее время украинская армия стала активней в плане артиллерийских обстрелов. "Мы были и на этом (авдеевском) направлении. Были на всяких разных направлениях. Где-то у них вообще артиллерии нет. Где-то у них артиллерии хватает. Они могут в день и по 200, и по 300 снарядов выпустить в одну точку. Есть там кто-то или нет там никого - они в пустые места стреляют", - сообщил разведчик. Военный подтвердил, что в последнее время сильно возросла интенсивность обстрелов Донецка.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
https://ria.ru/20230531/avdeevka-1875284797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ при удержании Авдеевки
Военный "Микс": ВСУ в Авдеевке, Мариуполе и Артемовске применяют одну и ту же тактику