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Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе

Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе - РИА Новости, 07.06.2023

Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе

Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:27

2023-06-07T14:27

2023-06-07T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны РФ. "На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сказали в ведомстве. Там добавили, что также отражена атака штурмового подразделения противника в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР, "данный населенный пункт находится под контролем российских Вооруженных сил". В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь", большая часть бронемашин была уничтожена, оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж. "Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б". В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения колонны украинской бронетехники. Видео Министерства обороны кадры уничтожения колонны украинской бронетехники 2023-06-07T14:27 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)