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Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе - РИА Новости, 07.06.2023
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14:27 07.06.2023 (обновлено: 14:29 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ataki-1876706838.html
Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе
Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе - РИА Новости, 07.06.2023
Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе
Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:27
2023-06-07T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны РФ. "На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сказали в ведомстве. Там добавили, что также отражена атака штурмового подразделения противника в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР, "данный населенный пункт находится под контролем российских Вооруженных сил". В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь", большая часть бронемашин была уничтожена, оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж. "Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б". В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.
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Кадры уничтожения колонны украинской бронетехники. Видео Министерства обороны
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки отразили три атаки на Времевском выступе

Минобороны: группировка "Восток" за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны РФ.
«
"На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что также отражена атака штурмового подразделения противника в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР, "данный населенный пункт находится под контролем российских Вооруженных сил". В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь", большая часть бронемашин была уничтожена, оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.
"Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б". В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 июня, 19:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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