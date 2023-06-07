https://ria.ru/20230607/ataka-1876627014.html
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области
Украинские боевики ведут огонь в направлении Токмака Запорожской области, работает ПВО, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:13
2023-06-07T09:13
2023-06-07T09:13
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики ведут огонь в направлении Токмака Запорожской области, работает ПВО, сообщают оперативные службы региона. "Боевики ВСУ пытаются обстреливать Токмак. Работает ПВО. Информация уточняется", - говорится в сообщении. Также утром в среду, по сообщению властей Запорожской области, украинский режим предпринял попытку обстрелять Мелитополь, сработала система ПВО.
https://ria.ru/20230606/samolety-1876536689.html
токмак
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токмак, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области
Оперативные службы: ПВО отражает атаку украинских боевиков по Токмаку Запорожской области