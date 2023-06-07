Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ataka-1876627014.html
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области
Украинские боевики ведут огонь в направлении Токмака Запорожской области, работает ПВО, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:13
2023-06-07T09:13
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики ведут огонь в направлении Токмака Запорожской области, работает ПВО, сообщают оперативные службы региона. "Боевики ВСУ пытаются обстреливать Токмак. Работает ПВО. Информация уточняется", - говорится в сообщении. Также утром в среду, по сообщению властей Запорожской области, украинский режим предпринял попытку обстрелять Мелитополь, сработала система ПВО.
https://ria.ru/20230606/samolety-1876536689.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Украинские боевики ведут огонь по Токмаку Запорожской области

Оперативные службы: ПВО отражает атаку украинских боевиков по Токмаку Запорожской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики ведут огонь в направлении Токмака Запорожской области, работает ПВО, сообщают оперативные службы региона.
«
"Боевики ВСУ пытаются обстреливать Токмак. Работает ПВО. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также утром в среду, по сообщению властей Запорожской области, украинский режим предпринял попытку обстрелять Мелитополь, сработала система ПВО.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета
Вчера, 17:31
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала