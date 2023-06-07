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Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

Украинские войска потеряли до 415 солдат, предприняв безуспешную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, сообщается в сводке... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:09

2023-06-07T14:09

2023-06-07T17:13

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 415 солдат, предприняв безуспешную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, сообщается в сводке Минобороны."Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск", — заявили в ведомстве.Отмечается, что за прошедшие сутки "Южная" группировка войск успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе Клещеевки. К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.

артемовск

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Конашенков о попытках ВСУ прорвать оборону войск РФ на Донецком направлении Конашенков о попытках ВСУ прорвать оборону войск РФ на Донецком направлении 2023-06-07T14:09 true PT6M10S

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артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность