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Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска
Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска
Украинские войска потеряли до 415 солдат, предприняв безуспешную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, сообщается в сводке... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:09
2023-06-07T14:09
2023-06-07T17:13
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 415 солдат, предприняв безуспешную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, сообщается в сводке Минобороны."Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск", — заявили в ведомстве.Отмечается, что за прошедшие сутки "Южная" группировка войск успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе Клещеевки. К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.
артемовск
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Конашенков о попытках ВСУ прорвать оборону войск РФ на Донецком направлении
Конашенков о попытках ВСУ прорвать оборону войск РФ на Донецком направлении
2023-06-07T14:09
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артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска
Минобороны РФ: ВСУ провалили попытку прорвать оборону ВС России в районе Артемовска