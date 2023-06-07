https://ria.ru/20230607/arest-1876792750.html

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест - РИА Новости, 07.06.2023

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест

Вице-председателю оппозиционной молдавской партии "Шор" Марине Таубер суд в Кишиневе по запросу прокуроров продлил в среду домашний арест до 30 июня, заявила... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:34

2023-06-07T18:34

2023-06-07T18:34

кишинев

молдавия

марина таубер

в мире

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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной молдавской партии "Шор" Марине Таубер суд в Кишиневе по запросу прокуроров продлил в среду домашний арест до 30 июня, заявила ведущая дело судья Елизавета Бузу. Оппозиционный политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. "Суд постановил отклонить запрос адвоката Сергея Морару об отмене домашнего ареста Марине Таубер. Суд также частично утверждает запрос прокуроров. Таким образом, продлевается домашний арест до 30 июня", - завила Бузу, оглашая решение. Ранее парламент лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Заседание суда шло на фоне пикета сторонников партии "Шор". Вице-председатель партии "Шор" Таубер проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.

https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

кишинев

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кишинев, молдавия, марина таубер, в мире