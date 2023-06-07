https://ria.ru/20230607/arest-1876792750.html
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест - РИА Новости, 07.06.2023
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест
Вице-председателю оппозиционной молдавской партии "Шор" Марине Таубер суд в Кишиневе по запросу прокуроров продлил в среду домашний арест до 30 июня, заявила... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:34
2023-06-07T18:34
2023-06-07T18:34
кишинев
молдавия
марина таубер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg
КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной молдавской партии "Шор" Марине Таубер суд в Кишиневе по запросу прокуроров продлил в среду домашний арест до 30 июня, заявила ведущая дело судья Елизавета Бузу. Оппозиционный политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. "Суд постановил отклонить запрос адвоката Сергея Морару об отмене домашнего ареста Марине Таубер. Суд также частично утверждает запрос прокуроров. Таким образом, продлевается домашний арест до 30 июня", - завила Бузу, оглашая решение. Ранее парламент лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Заседание суда шло на фоне пикета сторонников партии "Шор". Вице-председатель партии "Шор" Таубер проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html
https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_d8e955c8ab54b166333f7989eabd7ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, марина таубер, в мире
Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, В мире
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили домашний арест
Суд в Кишиневе продлил домашний арест вице-председателю "Шор" Марине Таубер до 30 июня
КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Вице-председателю оппозиционной молдавской партии "Шор" Марине Таубер суд в Кишиневе по запросу прокуроров продлил в среду домашний арест до 30 июня, заявила ведущая дело судья Елизавета Бузу.
Оппозиционный политик была задержана правоохранительными органами Молдавии
1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.
Шор заявил, что Санду создает "политическую дубинку" против инакомыслящих
"Суд постановил отклонить запрос адвоката Сергея Морару об отмене домашнего ареста Марине Таубер. Суд также частично утверждает запрос прокуроров. Таким образом, продлевается домашний арест до 30 июня", - завила Бузу, оглашая решение.
Ранее парламент лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии.
Заседание суда шло на фоне пикета сторонников партии "Шор".
Вице-председатель партии "Шор" Таубер проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.
Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии