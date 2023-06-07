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Оператор рассказал о состоянии участка аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 07.06.2023 (обновлено: 19:44 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876798426.html
Оператор рассказал о состоянии участка аммиакопровода Тольятти — Одесса
Оператор рассказал о состоянии участка аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
Оператор рассказал о состоянии участка аммиакопровода Тольятти — Одесса
Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в РФ отсечен от украинской части, он находится в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили РИА РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:59
2023-06-07T19:44
специальная военная операция на украине
одесса
россия
тольятти
харьковская область
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в РФ отсечен от украинской части, он находится в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода.Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом."В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", - сообщили в пресс-службе.Там напомнили, что 24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В свою очередь аммиакопровод, проходящий по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием - ГП "Укрхимтрансаммиак". Граница раздела находится в Белгородской области на государственной границе с Украиной."ПАО "Трансаммиак" не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html
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одесса, россия, тольятти, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Тольятти, Харьковская область, Украина, В мире
Оператор рассказал о состоянии участка аммиакопровода Тольятти — Одесса

Трансаммиак: участок аммиакопровода Тольятти — Одесса в России безопасен

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в РФ отсечен от украинской части, он находится в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода.
Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом.
"В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что 24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В свою очередь аммиакопровод, проходящий по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием - ГП "Укрхимтрансаммиак". Граница раздела находится в Белгородской области на государственной границе с Украиной.
"ПАО "Трансаммиак" не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства", - сказали в пресс-службе.
Насосная станция амиакопровода Тольятти-Одесса - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Аммиакопровод "Тольятти – Одесса"
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияТольяттиХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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