https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876619765.html
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик
Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, есть случаи отравления среди солдат Киева, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:54
2023-06-07T07:54
2023-06-07T07:54
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, есть случаи отравления среди солдат Киева, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении. "Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах", - рассказал агентству военнослужащий ВС РФ. В данном районе проходит аммиакопровод "Тольятти - Одесса".
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в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик
Российский разведчик: ВСУ подбили аммиакопровод в районе Купянска, есть случаи отравления