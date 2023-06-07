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ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876619765.html
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик
Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, есть случаи отравления среди солдат Киева, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:54
2023-06-07T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, есть случаи отравления среди солдат Киева, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении. "Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах", - рассказал агентству военнослужащий ВС РФ. В данном районе проходит аммиакопровод "Тольятти - Одесса".
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876618732.html
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в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик

Российский разведчик: ВСУ подбили аммиакопровод в районе Купянска, есть случаи отравления

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, есть случаи отравления среди солдат Киева, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении.
"Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах", - рассказал агентству военнослужащий ВС РФ.
В данном районе проходит аммиакопровод "Тольятти - Одесса".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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