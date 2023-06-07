https://ria.ru/20230607/ammiak-1876777200.html

Аммиак и его воздействие на организм человека

Аммиак и его воздействие на организм человека - РИА Новости, 07.06.2023

Аммиак и его воздействие на организм человека

Аммиак ("аммониак") получил свое название от латинского названия нашатыря (sal ammoniac). Сокращенное название "аммиак", которое используется в настоящее время, РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:33

2023-06-07T17:33

2023-06-07T17:33

справки

аммиакопровод

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Аммиак ("аммониак") получил свое название от латинского названия нашатыря (sal ammoniac). Сокращенное название "аммиак", которое используется в настоящее время, ввел в обиход в 1801 году русский химик Яков Захаров, который впервые разработал систему русской химической номенклатуры.Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, температура плавления – 80°С, температура кипения – 36°С, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Синтезируют из азота и водорода. В природе образуется при разложении азотсодержащих органических соединений. Впервые чистый аммиак был получен английским химиком и философом Джозефом Пристли в 1774 году. Промышленную технологию получения аммиака разработали и осуществили в 1913 году немецкие химики Фриц Габер и Карл Бош. По объемам производства аммиак занимает одно из первых мест – ежегодно во всем мире получают около 200 миллионов тонн этого соединения. Оно является важным продуктом химической промышленности.Аммиак выпускается в жидком виде или в виде водного раствора аммиачной воды, которая обычно содержит 25% NH3. Огромные количества аммиака далее используются для получения азотной кислоты, которая идет на производство удобрений и множества других продуктов. Аммиачную воду применяют также непосредственно в виде удобрения, иногда поля поливают из цистерн непосредственно жидким аммиаком.Из аммиака получают различные соли аммония, мочевину, уротропин. Его применяют также в качестве дешевого хладагента в промышленных холодильных установках.На основе аммиачной селитры создается большая группа взрывчатых веществ. Все они относятся к бризантным взрывчатым веществам пониженной мощности.В медицине 10% водный раствор аммиака известен как нашатырный спирт. Резкий запах аммиака раздражает специфические рецепторы слизистой оболочки носа и способствует возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров, поэтому при обморочных состояниях или алкогольном отравлении пострадавшему дают вдыхать пары нашатырного спирта. Аммиак используется для охлаждения каналов энергоснабжения Международной космической станции (МКС), которые обеспечивают МКС электричеством. На станции есть два независимых аммиачных контура охлаждения, которые отводят тепло от охлаждаемого водой внутреннего оборудования, а также от электрических приборов, установленных на внешней поверхности МКС. Аммиак является пожаро и взрывоопасным. Это горючий газ, который горит при наличии постоянного источника огня (при пожаре). При горении выделяет азот и водяной пар. Газообразная смесь аммиака с воздухом (при концентрациях в пределах от 15 до 28% по объему) взрывоопасна. Температура самовоспламенения 650°С.По токсичным свойствам и широкому распространению сжиженный аммиак (и хлор) являются наиболее опасными аварийно химически опасными веществами.По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы.При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Кроме того, сжиженный аммиак при испарении охлаждается, при соприкосновении с кожей возникает обморожение.Запах аммиака ощущается при концентрации 37 миллиграмм на кубометр. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственного помещения составляет 20 миллиграмм на кубометр. Если чувствуется запах аммиака, работать без средств защиты опасно.Первая помощь при отравлении аммиаком включает ряд мер.Пострадавшего нужно вынести на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. Кожу, глаза и слизистые промыть 2% раствором борной кислоты или водой не менее 15 минут. В глаза закапать по две-три капли 30% раствора альбуцида, в нос теплое оливковое или персиковое масло. Дать обильное теплое питье (чай, молоко и т.д.). Транспортировать необходимо в лежачем положении. От искусственного дыхания до прибытия медицинских работников желательно воздержаться, возможен отек легких.При наличии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии необходимо надеть средства защиты органов дыхания и кожи, закрыть окна и форточки, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи. Затем взять необходимые вещи и документы, питание (трехдневный запас непортящихся продуктов). Укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии.При отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии нужно плотно закрыть окна и двери, входные двери плотно зашторить плотной тканью, провести герметизацию жилища, заклеить окна и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.При авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах зданий (аммиак легче воздуха в 1,6 раза). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, аммиакопровод