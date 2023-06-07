https://ria.ru/20230607/afrika-1876774318.html
Лавров выразил признательность Африке за пророссийскую позицию
Лавров выразил признательность Африке за пророссийскую позицию - РИА Новости, 07.06.2023
Лавров выразил признательность Африке за пророссийскую позицию
Россия выражает свою признательность африканским странам, которые не позволили вовлечь себя в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию, заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:19
2023-06-07T17:19
2023-06-07T17:56
африка
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия выражает свою признательность африканским странам, которые не позволили вовлечь себя в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы выразить признательность африканским партнерам, которые не позволили себя втянуть в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности", - сказал Лавров на приеме для глав дипмиссий по случаю Дня Африки.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230607/sammit-1876776131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Африка, Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров выразил признательность Африке за пророссийскую позицию
Лавров: Россия признательна странам Африки за неприсоединение к русофобской кампании
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия выражает свою признательность африканским странам, которые не позволили вовлечь себя в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы выразить признательность африканским партнерам, которые не позволили себя втянуть в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности", - сказал Лавров на приеме для глав дипмиссий по случаю Дня Африки.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка