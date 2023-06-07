https://ria.ru/20230607/abs-1876615960.html

Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля

Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля - РИА Новости, 07.06.2023

Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля

Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T05:54

2023-06-07T05:54

2023-06-07T05:54

экономика

технологии

россия

кострома

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151878/32/1518783289_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_4e45947f91bc036c051cdb25dce88016.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил. Шпак также отметил, что в стране уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома. "Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру", - уточнил он. ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля при торможении. Основное её предназначение - сохранение устойчивости и управляемости. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.

https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, кострома, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)