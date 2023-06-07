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Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля - РИА Новости, 07.06.2023
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05:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/abs-1876615960.html
Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля
Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля - РИА Новости, 07.06.2023
Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля
Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:54
2023-06-07T05:54
экономика
технологии
россия
кострома
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил. Шпак также отметил, что в стране уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома. "Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру", - уточнил он. ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля при торможении. Основное её предназначение - сохранение устойчивости и управляемости. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.
https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html
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экономика, технологии, россия, кострома, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Кострома, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля

Минпромторг: поставки отечественных систем ABS для автоконцернов России начнутся с 1 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИмпортозамещение
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«
"По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил.
Шпак также отметил, что в стране уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома. "Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру", - уточнил он.
ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля при торможении. Основное её предназначение - сохранение устойчивости и управляемости. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКостромаАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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