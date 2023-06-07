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В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
13:06 07.06.2023 (обновлено: 23:45 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html
В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки
В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки - РИА Новости, 07.06.2023
В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки
Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:06
2023-06-07T23:45
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новости - туризм
абхазия
сухум
пицунда
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР.Прохладная погода в мае и начале июня притормозила динамику продаж туров в Абхазию и стала причиной недозагрузки гостиниц. С этой проблемой столкнулось 70 процентов мест размещения в республике."Для исправления ситуации отельеры выпустили специальные предложения на заезды до 20 июня. Есть выгодные варианты и при размещении до 30 июня", — рассказали в ассоциации со ссылкой на данные туроператора "Дельфин".В "Алеан" отметили, что цены упали "в среднем на 30 процентов". В "Интуристе" пояснили, что стоимость отдыха снижена лишь на конкретные "просевшие" даты и категории номеров.Чаще других выгодные предложения выставляют гостиницы, в которых нет питания. Больше всего их поступает от отелей Гудауты и Сухума, но встречаются и спецакции в Новом Афоне, Пицунде и Гаграх."В целом интерес к турам в Абхазию на 15-30 процентов больше, чем год назад, но потенциал направления выше: на спрос сильно повлияла погода", — указали в АТОР.
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
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туризм, новости - туризм, абхазия, сухум, пицунда, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Сухум, Пицунда, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отели, Гостиницы
В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки

АТОР: в Абхазии отели вынуждены снизить цены на треть из-за недозагрузки

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Гаграх, Абхазия
Отдыхающие на набережной в Гаграх, Абхазия - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР.
Прохладная погода в мае и начале июня притормозила динамику продаж туров в Абхазию и стала причиной недозагрузки гостиниц. С этой проблемой столкнулось 70 процентов мест размещения в республике.
"Для исправления ситуации отельеры выпустили специальные предложения на заезды до 20 июня. Есть выгодные варианты и при размещении до 30 июня", — рассказали в ассоциации со ссылкой на данные туроператора "Дельфин".
В "Алеан" отметили, что цены упали "в среднем на 30 процентов". В "Интуристе" пояснили, что стоимость отдыха снижена лишь на конкретные "просевшие" даты и категории номеров.
Чаще других выгодные предложения выставляют гостиницы, в которых нет питания. Больше всего их поступает от отелей Гудауты и Сухума, но встречаются и спецакции в Новом Афоне, Пицунде и Гаграх.
"В целом интерес к турам в Абхазию на 15-30 процентов больше, чем год назад, но потенциал направления выше: на спрос сильно повлияла погода", — указали в АТОР.
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