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В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки

В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки - РИА Новости, 07.06.2023

В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки

Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:06

2023-06-07T13:06

2023-06-07T23:45

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Относительно невысокая загрузка отелей Абхазии привела к снижению цен на размещение в июне, сообщает АТОР.Прохладная погода в мае и начале июня притормозила динамику продаж туров в Абхазию и стала причиной недозагрузки гостиниц. С этой проблемой столкнулось 70 процентов мест размещения в республике."Для исправления ситуации отельеры выпустили специальные предложения на заезды до 20 июня. Есть выгодные варианты и при размещении до 30 июня", — рассказали в ассоциации со ссылкой на данные туроператора "Дельфин".В "Алеан" отметили, что цены упали "в среднем на 30 процентов". В "Интуристе" пояснили, что стоимость отдыха снижена лишь на конкретные "просевшие" даты и категории номеров.Чаще других выгодные предложения выставляют гостиницы, в которых нет питания. Больше всего их поступает от отелей Гудауты и Сухума, но встречаются и спецакции в Новом Афоне, Пицунде и Гаграх."В целом интерес к турам в Абхазию на 15-30 процентов больше, чем год назад, но потенциал направления выше: на спрос сильно повлияла погода", — указали в АТОР.

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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