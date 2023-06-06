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Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковника - РИА Новости, 06.06.2023
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16:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zvanie-1876516028.html
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковника
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковника - РИА Новости, 06.06.2023
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковника
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Военно-воздушными силами - заместителю главкома Воздушно-космических войск Сергею... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:28
2023-06-06T16:28
безопасность
россия
сергей дронов
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Военно-воздушными силами - заместителю главкома Воздушно-космических войск Сергею Дронову, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. "Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации: генерал полковника Дронову Сергею Владимировичу", - говорится в документе. Этим же документом звания адмирала были присвоены заместителю главкома ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову. Как следует из информации на сайте Минобороны РФ, Сергей Дронов родился 11 августа 1962 года в посёлке Алмазовка Ворошиловградской области (ныне ЛНР). Окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба РФ. В ходе службы занимал должности лётчика, командира звена, командира полка, командира дивизии, командующего войсками объединения ВВС и ПВО.
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безопасность, россия, сергей дронов, владимир путин, луганская народная республика
Безопасность, Россия, Сергей Дронов, Владимир Путин, Луганская Народная Республика
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковника

Президент Путин присвоил командующему ВВС России Сергею Дронову звание генерал-полковника

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Военно-воздушными силами - заместителю главкома Воздушно-космических войск Сергею Дронову, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.
«
"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации: генерал полковника Дронову Сергею Владимировичу", - говорится в документе.
Этим же документом звания адмирала были присвоены заместителю главкома ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.
Как следует из информации на сайте Минобороны РФ, Сергей Дронов родился 11 августа 1962 года в посёлке Алмазовка Ворошиловградской области (ныне ЛНР). Окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба РФ. В ходе службы занимал должности лётчика, командира звена, командира полка, командира дивизии, командующего войсками объединения ВВС и ПВО.
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