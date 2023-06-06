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В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обладают информацией о погибших в результате разрушения Каховской ГЭС, однако не могут назвать их число... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:33
2023-06-06T21:33
2023-06-06T21:33
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джон кирби
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
следственный комитет россии (ск рф)
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обладают информацией о погибших в результате разрушения Каховской ГЭС, однако не могут назвать их число. Российская сторона не сообщала о погибших из-за разрушения ГЭС. "Из предварительных сообщений мы знаем, что есть пострадавшие, в том числе, вероятно, много погибших, но мы не можем назвать число сейчас", - сказал представитель Белого дома на брифинге. По его словам, США внимательно следят за ситуацией и будут собирать все данные о произошедшем. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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в мире, сша, киев, россия, джон кирби, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, США, Киев, Россия, Джон Кирби, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС, но не смогли назвать число