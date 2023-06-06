Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 06.06.2023 (обновлено: 20:45 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zerno-1876577269.html
Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС
Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС
Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в связи РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:57
2023-06-06T20:45
экономика
россия
каховская гэс
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
киев
запорожская область
владимир леонтьев (новая каховка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в связи с разрушением Каховской ГЭС, а оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня воды в водохранилище на определенных отметках, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов проводится эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что в Херсонской и Запорожской области в 2023 году планировались к возделыванию на орошаемых землях преимущественно овощи и картофель. "Вода для полива культур поступает по магистральным каналам из Каховского водохранилища", - также отметили в пресс-службе министерства."В настоящее время вода подается в каналы. Однако со снижением уровня в водохранилище ниже определенных отметок поступление воды в каналы может частично или полностью прекратится. Таким образом, оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня в водохранилище на определенных отметках", - подчеркнули в пресс-службе.Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
россия
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, каховская гэс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), киев, запорожская область, владимир леонтьев (новая каховка)
Экономика, Россия, Каховская ГЭС, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Киев, Запорожская область, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС

Минсельхоз не пересмотрит прогноз урожая зерна в 2023 году из-за разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в связи с разрушением Каховской ГЭС, а оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня воды в водохранилище на определенных отметках, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов проводится эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
"Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что в Херсонской и Запорожской области в 2023 году планировались к возделыванию на орошаемых землях преимущественно овощи и картофель. "Вода для полива культур поступает по магистральным каналам из Каховского водохранилища", - также отметили в пресс-службе министерства.
«
"В настоящее время вода подается в каналы. Однако со снижением уровня в водохранилище ниже определенных отметок поступление воды в каналы может частично или полностью прекратится. Таким образом, оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня в водохранилище на определенных отметках", - подчеркнули в пресс-службе.
Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн.
Разгрузка украинского зерна с баржи в порту - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября
5 июня, 13:22
 
ЭкономикаРоссияКаховская ГЭСМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)КиевЗапорожская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала