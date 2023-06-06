https://ria.ru/20230606/zerno-1876577269.html

Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС

Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Минсельхоз оставит старый прогноз урожая зерна после ЧП на Каховской ГЭС

Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в связи РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:57

2023-06-06T19:57

2023-06-06T20:45

экономика

россия

каховская гэс

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

киев

запорожская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в связи с разрушением Каховской ГЭС, а оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня воды в водохранилище на определенных отметках, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов проводится эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что в Херсонской и Запорожской области в 2023 году планировались к возделыванию на орошаемых землях преимущественно овощи и картофель. "Вода для полива культур поступает по магистральным каналам из Каховского водохранилища", - также отметили в пресс-службе министерства."В настоящее время вода подается в каналы. Однако со снижением уровня в водохранилище ниже определенных отметок поступление воды в каналы может частично или полностью прекратится. Таким образом, оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня в водохранилище на определенных отметках", - подчеркнули в пресс-службе.Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html

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экономика, россия, каховская гэс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), киев, запорожская область, владимир леонтьев (новая каховка)