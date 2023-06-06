https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html

В США испугались новой провокации со стороны Украины

В США испугались новой провокации со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023

В США испугались новой провокации со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:21

2023-06-06T20:21

2023-06-06T20:36

в мире

украина

киев

москва

владимир зеленский

запорожская аэс

центральное разведывательное управление (цру)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима. Если украинцы снова окажутся в безвыходном положении, то будут все предпосылки к тому, чтобы они решились на проведение операции под чужим флагом", — сказал он.По словам Макговерна, если киевский режим "окажется припертым к стенке", то пойдет на такой шаг, чтобы замедлить происходящее на фронте. В этом случае Зеленский попытается переложить всю вину на Москву в надежде, что это затормозит продвижение российских сил на запад.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В округе полностью затоплены три поселка.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), разрушение каховской гэс