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В США испугались новой провокации со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023
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20:21 06.06.2023 (обновлено: 20:36 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html
В США испугались новой провокации со стороны Украины
В США испугались новой провокации со стороны Украины - РИА Новости, 06.06.2023
В США испугались новой провокации со стороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:21
2023-06-06T20:36
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
запорожская аэс
центральное разведывательное управление (цру)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима. Если украинцы снова окажутся в безвыходном положении, то будут все предпосылки к тому, чтобы они решились на проведение операции под чужим флагом&quot;, — сказал он.По словам Макговерна, если киевский режим "окажется припертым к стенке", то пойдет на такой шаг, чтобы замедлить происходящее на фронте. В этом случае Зеленский попытается переложить всю вину на Москву в надежде, что это затормозит продвижение российских сил на запад.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В округе полностью затоплены три поселка.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Разрушение Каховской ГЭС
В США испугались новой провокации со стороны Украины

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предупредил о возможности организации Киевом теракта на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима. Если украинцы снова окажутся в безвыходном положении, то будут все предпосылки к тому, чтобы они решились на проведение операции под чужим флагом", — сказал он.

По словам Макговерна, если киевский режим "окажется припертым к стенке", то пойдет на такой шаг, чтобы замедлить происходящее на фронте. В этом случае Зеленский попытается переложить всю вину на Москву в надежде, что это затормозит продвижение российских сил на запад.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В округе полностью затоплены три поселка.
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В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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