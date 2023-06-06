https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html

В Ростовской области открыли первый в России полиэфирный завод

В Ростовской области открыли первый в России полиэфирный завод - РИА Новости, 06.06.2023

В Ростовской области открыли первый в России полиэфирный завод

Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:59

2023-06-06T12:59

2023-06-06T12:59

ростовская область

экономика

россия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Строительство Шахтинского полиэфирного завода стартовало в 2019 году. В 2022 году правительство Ростовской области и ООО "Авангард" подписали соглашение о взаимодействии при реализации инвестпроекта. Он был включен в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов". "Сегодня мы запускаем новое импортозамещающее производство, которое процентов на 60 закроет потребность в штапельном волокне (по России)", - сказал губернатор на торжественной церемонии открытия завода. Он подчеркнул, что это высокотехнологичное производство, продукция которого востребована как компанией "Авангард", так и другими компаниями в России в целом. По данным Голубева, на предприятии будут работать порядка 400 человек. По словам учредителя завода Олега Рябошапки, долгое время в СССР планировали построить аналогичное наукоемкое производство. Оно было построено в Могилеве, после распада СССР Россия снова осталась без полиэфирного волокна. "С открытием этого производства наша легкая промышленность получает возможность развиваться и быть независимой от других стран", - сказал он. Рябошапка добавил, что мощность данного предприятия составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц. Половину из этого объема будут потреблять компании "Авангард", еще столько же будет поставляться для предприятий легпрома РФ. Проект реализован на арендованном земельном участке, находящемся в государственной собственности, общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составил пять миллиардов рублей. В рамках реализации инвестпроекта было приобретено и установлено высокотехнологичное оборудование из Китая, России и Европы. Компания "Авангард" - лидер в России по производству нетканого материала спанлейс и изделий из него - влажных салфеток, сухих рулонов. Новый завод будет входить в единый кластер с ООО "Авангард" и ООО "Текстиль Легпром" и позволит на 100% обеспечить текущее производство ООО "Авангард" сырьем, которое сейчас закупается за рубежом.

https://ria.ru/20230527/zavod-1874507970.html

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экономика, россия, ростовская область, василий голубев