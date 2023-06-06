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Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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08:08 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876356655.html
Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС
Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС
Владимир Зеленский в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:08
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов. "Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - написал Данилов в соцсети. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в свою очередь заявил, что в течение пяти часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Он также объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации. Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров.
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владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, Разрушение Каховской ГЭС
Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС

Секретарь СНБО Данилов: Зеленский проведет срочное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.
"Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - написал Данилов в соцсети.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в свою очередь заявил, что в течение пяти часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Он также объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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