https://ria.ru/20230606/zakharova-1876473978.html

Захарова задала Гутеррешу неудобный вопрос об атаке на Каховскую ГЭС

Захарова задала Гутеррешу неудобный вопрос об атаке на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Захарова задала Гутеррешу неудобный вопрос об атаке на Каховскую ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в в своем Telegram канале обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с вопросом о том, что было... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:11

2023-06-06T14:11

2023-06-06T15:47

специальная военная операция на украине

россия

киев

херсонская область

мария захарова

антониу гутерреш

василий небензя

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в в своем Telegram канале обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с вопросом о том, что было сделано организацией для того, чтобы помешать планам Киева разрушить Каховскую ГЭС, о чем ранее предупреждала российская сторона. "21 октября 2022 Постпред России при ООН Василий Небензя направил Генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?" - написала она, приложив скрин письма. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье. Позже в Кремле заявили, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти. Там добавили, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также экологические. В Кремле заявили, что одна из целей подрыва киевским режимом ГЭС связана с лишением Крыма воды. Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один - в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра, отмечается в сообщении. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил директор станции Юрий Черничук. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876465976.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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