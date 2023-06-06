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Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023
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09:54 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaes-1876379981.html
Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа
Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023
Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа
Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет, никаких тенденций к подъему уровня воды в этом районе не наблюдается,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:54
2023-06-06T12:12
запорожская область
запорожская аэс
безопасность
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет, никаких тенденций к подъему уровня воды в этом районе не наблюдается, заявил "России 24" во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Пока никаких тенденций к поднятию уровня воды не фиксируется. На данную минуту уровень воды не изменился и составляет 16 метров 67 сантиметров. &lt;…&gt; Второй момент – я хотел бы сказать о том, что никаких угроз ядерной безопасности на Запорожской атомной станции этот, безусловно, неприятный инцидент не несет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
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запорожская область, запорожская аэс, безопасность, разрушение каховской гэс
Запорожская область, Запорожская АЭС, Безопасность, Разрушение Каховской ГЭС
Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа

Карчаа заявил об отсутствии тенденций подъема воды на Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет, никаких тенденций к подъему уровня воды в этом районе не наблюдается, заявил "России 24" во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Пока никаких тенденций к поднятию уровня воды не фиксируется. На данную минуту уровень воды не изменился и составляет 16 метров 67 сантиметров. <…> Второй момент – я хотел бы сказать о том, что никаких угроз ядерной безопасности на Запорожской атомной станции этот, безусловно, неприятный инцидент не несет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В "Росэнергоатоме" рассказали, как будет работать охлаждение реакторов ЗАЭС
Вчера, 10:01
 
Запорожская областьЗапорожская АЭСБезопасностьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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