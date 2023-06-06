https://ria.ru/20230606/zaes-1876379981.html

Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа

Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023

Тенденций подъема воды на ЗАЭС пока нет, заявил Карчаа

Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет, никаких тенденций к подъему уровня воды в этом районе не наблюдается,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:54

2023-06-06T09:54

2023-06-06T12:12

запорожская область

запорожская аэс

безопасность

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за подрыва Каховской ГЭС нет, никаких тенденций к подъему уровня воды в этом районе не наблюдается, заявил "России 24" во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Пока никаких тенденций к поднятию уровня воды не фиксируется. На данную минуту уровень воды не изменился и составляет 16 метров 67 сантиметров. <…> Второй момент – я хотел бы сказать о том, что никаких угроз ядерной безопасности на Запорожской атомной станции этот, безусловно, неприятный инцидент не несет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.

https://ria.ru/20230606/zaes-1876381810.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, безопасность, разрушение каховской гэс