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На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:39

2023-06-06T09:39

2023-06-06T12:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил в Telegram-канале директор станции Юрий Черничук.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС ,предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет... Ситуация контролируется персоналом атомной станции", - говорится в сообщении.Пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении."Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, — это замкнутый контур, который не имеет контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками", - пояснил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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