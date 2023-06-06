Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaes-1876371753.html
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:39
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
происшествия
херсонская область
запорожская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил в Telegram-канале директор станции Юрий Черничук.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС ,предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет... Ситуация контролируется персоналом атомной станции", - говорится в сообщении.Пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении."Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, — это замкнутый контур, который не имеет контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками", - пояснил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69a810c0963eb034d5e412eb7b251041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, происшествия, херсонская область , запорожская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия, Херсонская область , Запорожская область, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Директор Черничук: на Запорожской АЭС существуют альтернативные источники для отвода тепла

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил в Telegram-канале директор станции Юрий Черничук.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС ,предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
«
"На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет... Ситуация контролируется персоналом атомной станции", - говорится в сообщении.
Пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении.
"Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, — это замкнутый контур, который не имеет контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками", - пояснил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСПроисшествияХерсонская областьЗапорожская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала