https://ria.ru/20230606/zaes-1876361640.html
Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС
МАГАТЭ в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас нет угрозы безопасности на атомной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:00
2023-06-06T09:00
2023-06-06T12:13
в мире
магатэ
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МАГАТЭ в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас нет угрозы безопасности на атомной электростанции станции, заявили в организации. "МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на... Каховской ГЭС, эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции", - говорится в сообщении агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/udar-1876358858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС
В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз безопасности на Запорожской АЭС
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МАГАТЭ в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас нет угрозы безопасности на атомной электростанции станции, заявили в организации.
"МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на... Каховской ГЭС, эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха"