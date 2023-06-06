https://ria.ru/20230606/zaes-1876361640.html

Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией с Каховской ГЭС

МАГАТЭ в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас нет угрозы безопасности на атомной... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:00

2023-06-06T09:00

2023-06-06T12:13

в мире

магатэ

запорожская аэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МАГАТЭ в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас нет угрозы безопасности на атомной электростанции станции, заявили в организации. "МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на... Каховской ГЭС, эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции", - говорится в сообщении агентства в Twitter. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.

https://ria.ru/20230606/udar-1876358858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, разрушение каховской гэс