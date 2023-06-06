https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html

Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов

Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов - РИА Новости, 06.06.2023

Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов

Угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения стоящей ниже по течению Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:08

2023-06-06T08:08

2023-06-06T12:13

владимир рогов

запорожская аэс

происшествия

запорожская область

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения стоящей ниже по течению Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. "Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет", - сказал Рогов. При этом, по его словам, проблема может возникнуть в случае продолжения неконтролируемого сброса воды с Каховского водохранилища. "Надо в срочном порядке решать вопрос сохранения уровня воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20230606/ges-1876355910.html

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир рогов, запорожская аэс, происшествия, запорожская область, разрушение каховской гэс