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Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов - РИА Новости, 06.06.2023
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08:08 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов - РИА Новости, 06.06.2023
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов
Угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения стоящей ниже по течению Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:08
2023-06-06T12:13
владимир рогов
запорожская аэс
происшествия
запорожская область
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения стоящей ниже по течению Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. "Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет", - сказал Рогов. При этом, по его словам, проблема может возникнуть в случае продолжения неконтролируемого сброса воды с Каховского водохранилища. "Надо в срочном порядке решать вопрос сохранения уровня воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов.
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владимир рогов, запорожская аэс, происшествия, запорожская область, разрушение каховской гэс
Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Происшествия, Запорожская область, Разрушение Каховской ГЭС
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов

Рогов: угрозы для Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения стоящей ниже по течению Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена.
"Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, проблема может возникнуть в случае продолжения неконтролируемого сброса воды с Каховского водохранилища.
"Надо в срочном порядке решать вопрос сохранения уровня воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов.
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 07:49
 
Владимир РоговЗапорожская АЭСПроисшествияЗапорожская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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