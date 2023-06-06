https://ria.ru/20230606/yazyk-1876432126.html

Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира

Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира - РИА Новости, 06.06.2023

Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира

Сбережение русского языка в современных агрессивных условиях – вопрос стратегической важности для России, заявила в видеообращении председатель Совета Федерации РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

восточная европа

украина

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сбережение русского языка в современных агрессивных условиях – вопрос стратегической важности для России, заявила в видеообращении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Считаю, предназначение, миссия нашего крымского фестиваля состояла и состоит именно в этом (сберегать и приумножать русский язык). Но сегодня нам приходится выполнять ее в совершенно особых, я бы сказала, агрессивных условиях. Когда сбережение русского языка уже ни много ни мало – вопрос стратегической важности и стратегической безопасности", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово". Матвиенко отметила, что русский язык – это "краеугольный камень" всего русского мира, это чётко "осознавали и осознают на Западе". "Потому задолго до начала реализации в открытую своей агрессивной русофобской политики они (Запад) запланировали удар по русскому языку. Именно русский язык был первой и главной мишенью. Мы наблюдали это на протяжении десятилетий в самых разных точках на пространстве бывшего Советского Союза, в странах Восточной Европы. Апофеозом стал процесс удушения русского языка на Украине. Я бы сказала, это была попытка публичной показательной расправы при полном попустительстве международных институтов", - добавила председатель верхней палаты российского парламента. По её словам, начиналось всё с "лишения русского языка статуса, удаления из паспортов и документов, введения квот в СМИ, а завершилось запретами в сфере образования, изъятием и уничтожением книг на русском языке, разрушением памятников великим русским писателям". "Наиболее жестко этот "языковой геноцид" – истребление "русского кода" – проявлялся на Донбассе и в некоторых регионах исторической Новороссии. Их жители долгие годы самоотверженно, мужественно отстаивали своё право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру. Считаю, это было проявлением высочайшей степени героизма! И мы не могли, не имели права предать наших людей, предать Русский мир, предать русское слово и память предков. Мы не предали", - заключила Матвиенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, восточная европа, украина