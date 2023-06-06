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Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира - РИА Новости, 06.06.2023
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12:08 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876432126.html
Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира
Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира - РИА Новости, 06.06.2023
Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира
Сбережение русского языка в современных агрессивных условиях – вопрос стратегической важности для России, заявила в видеообращении председатель Совета Федерации РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:08
2023-06-06T12:08
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
восточная европа
украина
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сбережение русского языка в современных агрессивных условиях – вопрос стратегической важности для России, заявила в видеообращении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Считаю, предназначение, миссия нашего крымского фестиваля состояла и состоит именно в этом (сберегать и приумножать русский язык). Но сегодня нам приходится выполнять ее в совершенно особых, я бы сказала, агрессивных условиях. Когда сбережение русского языка уже ни много ни мало – вопрос стратегической важности и стратегической безопасности", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово". Матвиенко отметила, что русский язык – это "краеугольный камень" всего русского мира, это чётко "осознавали и осознают на Западе". "Потому задолго до начала реализации в открытую своей агрессивной русофобской политики они (Запад) запланировали удар по русскому языку. Именно русский язык был первой и главной мишенью. Мы наблюдали это на протяжении десятилетий в самых разных точках на пространстве бывшего Советского Союза, в странах Восточной Европы. Апофеозом стал процесс удушения русского языка на Украине. Я бы сказала, это была попытка публичной показательной расправы при полном попустительстве международных институтов", - добавила председатель верхней палаты российского парламента. По её словам, начиналось всё с "лишения русского языка статуса, удаления из паспортов и документов, введения квот в СМИ, а завершилось запретами в сфере образования, изъятием и уничтожением книг на русском языке, разрушением памятников великим русским писателям". "Наиболее жестко этот "языковой геноцид" – истребление "русского кода" – проявлялся на Донбассе и в некоторых регионах исторической Новороссии. Их жители долгие годы самоотверженно, мужественно отстаивали своё право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру. Считаю, это было проявлением высочайшей степени героизма! И мы не могли, не имели права предать наших людей, предать Русский мир, предать русское слово и память предков. Мы не предали", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876315715.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, восточная европа, украина
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Восточная Европа, Украина
Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира

Спикер СФ Матвиенко назвала сбережение русского языка вопросом стратегической важности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сбережение русского языка в современных агрессивных условиях – вопрос стратегической важности для России, заявила в видеообращении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Считаю, предназначение, миссия нашего крымского фестиваля состояла и состоит именно в этом (сберегать и приумножать русский язык). Но сегодня нам приходится выполнять ее в совершенно особых, я бы сказала, агрессивных условиях. Когда сбережение русского языка уже ни много ни мало – вопрос стратегической важности и стратегической безопасности", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово".
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Матвиенко отметила, что русский язык – это "краеугольный камень" всего русского мира, это чётко "осознавали и осознают на Западе".
"Потому задолго до начала реализации в открытую своей агрессивной русофобской политики они (Запад) запланировали удар по русскому языку. Именно русский язык был первой и главной мишенью. Мы наблюдали это на протяжении десятилетий в самых разных точках на пространстве бывшего Советского Союза, в странах Восточной Европы. Апофеозом стал процесс удушения русского языка на Украине. Я бы сказала, это была попытка публичной показательной расправы при полном попустительстве международных институтов", - добавила председатель верхней палаты российского парламента.
По её словам, начиналось всё с "лишения русского языка статуса, удаления из паспортов и документов, введения квот в СМИ, а завершилось запретами в сфере образования, изъятием и уничтожением книг на русском языке, разрушением памятников великим русским писателям".
"Наиболее жестко этот "языковой геноцид" – истребление "русского кода" – проявлялся на Донбассе и в некоторых регионах исторической Новороссии. Их жители долгие годы самоотверженно, мужественно отстаивали своё право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру. Считаю, это было проявлением высочайшей степени героизма! И мы не могли, не имели права предать наших людей, предать Русский мир, предать русское слово и память предков. Мы не предали", - заключила Матвиенко.
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