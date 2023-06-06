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На Алтае вышли на боевое патрулирование ракетные комплексы "Ярс"
На Алтае вышли на боевое патрулирование ракетные комплексы "Ярс" - РИА Новости, 06.06.2023
На Алтае вышли на боевое патрулирование ракетные комплексы "Ярс"
Стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами вышли на боевое патрулирование в Барнаульском соединении Ракетных войск... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:17
2023-06-06T05:17
2023-06-06T05:17
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алтайский край
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами вышли на боевое патрулирование в Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили во вторник в Минобороны России. "В Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сообщили в российском военном ведомстве. Расчеты "Ярсов" совершат марши на дистанции до 100 километров, отработают рассредоточение агрегатов и инженерное оборудование полевых позиций, их смену, организацию маскировки и боевого охранения, а также решат задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам. "В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - отметили в ведомстве.
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россия, алтайский край, ракетные войска стратегического назначения, безопасность
Россия, Алтайский край, Ракетные войска стратегического назначения, Безопасность
На Алтае вышли на боевое патрулирование ракетные комплексы "Ярс"
Минобороны: в Алтайском крае вышли на боевое патрулирование ракетные комплексы "Ярс"
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами вышли на боевое патрулирование в Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили во вторник в Минобороны России.
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"В Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сообщили в российском военном ведомстве.
Расчеты "Ярсов" совершат марши на дистанции до 100 километров, отработают рассредоточение агрегатов и инженерное оборудование полевых позиций, их смену, организацию маскировки и боевого охранения, а также решат задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам.
"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - отметили в ведомстве.
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