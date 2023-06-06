https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876343764.html

В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2023

В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, по всей стране звучит воздушная тревога. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:51

2023-06-06T02:51

2023-06-06T02:51

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, по всей стране звучит воздушная тревога. "Взрывы раздались в Днепропетровской и Харьковской областях. Предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала ТСН в телеграм-канале. Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876339460.html

харьковская область

украина

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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире