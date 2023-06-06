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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России - РИА Новости, 06.06.2023
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России в реальном выражении в 2023 году на 0,2%, а в 2024 году ожидает роста на 1,2%, говорится в докладе международной РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:35
2023-06-06T16:35
2023-06-06T16:35
россия
восточная европа
центральная азия
максим решетников
андрей белоусов
всемирный банк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России в реальном выражении в 2023 году на 0,2%, а в 2024 году ожидает роста на 1,2%, говорится в докладе международной организации по глобальным экономическим перспективам. Согласно табличным значениям, указанным в документе, оценка снижения ВВП на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом, а на 2024 год понижена на 0,4 процентного пункта. В 2025 году Всемирный банк ожидает роста ВВП РФ на 0,8%. Прогноз Всемирного банка по динамике российской экономики соответствует оценкам организации, представленным в апреле 2023 года. Тогда организация опубликовала доклад, посвященный перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии. Минэкономразвития России прогнозирует, что рост ВВП страны в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. А по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост экономики в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).
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россия, восточная европа, центральная азия, максим решетников, андрей белоусов, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Восточная Европа, Центральная Азия, Максим Решетников, Андрей Белоусов, Всемирный банк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России
Всемирный банк ожидает рост ВВП России в реальном выражении на 1,2 процента в 2024 году