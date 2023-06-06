https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html

"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 06.06.2023

"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:40

2023-06-06T18:40

2023-06-06T20:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима", — указал он.Существует множество альтернативных сценариев, исходя из которых, киевским властям нет стоит продолжать сопротивление. Так, если конфликт не прекратится в ближайшее время, то ВСУ заплатят огромную цену материальными и людскими ресурсами, пояснил автор."Они атакуют одновременно на многих участках, но пока не добились ничего", — подчеркнул Брайен.По его словам, режиму Зеленского не удалось достичь стратегических успехов на театре военных действий, при этом последние операции, которые проходят по всему восточному фронту и вплоть до Запорожья, очень дорого обходятся самим украинцам.

https://ria.ru/20230606/vsu-1876535094.html

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киев

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожье