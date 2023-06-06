"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

AT: контрнаступление ВСУ может обернуться крахом режима Владимира Зеленского
"К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима", — указал он.
"К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима", — указал он.
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