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"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 06.06.2023 (обновлено: 20:17 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html
"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 06.06.2023
"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:40
2023-06-06T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
запорожье
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.&quot;К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима&quot;, — указал он.Существует множество альтернативных сценариев, исходя из которых, киевским властям нет стоит продолжать сопротивление. Так, если конфликт не прекратится в ближайшее время, то ВСУ заплатят огромную цену материальными и людскими ресурсами, пояснил автор."Они атакуют одновременно на многих участках, но пока не добились ничего", — подчеркнул Брайен.По его словам, режиму Зеленского не удалось достичь стратегических успехов на театре военных действий, при этом последние операции, которые проходят по всему восточному фронту и вплоть до Запорожья, очень дорого обходятся самим украинцам.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876535094.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожье
"Нет смысла продолжать". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

AT: контрнаступление ВСУ может обернуться крахом режима Владимира Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Украинские войска неспособны осуществить успешное контрнаступление, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«

"К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятный вариант — крах режима", — указал он.

Существует множество альтернативных сценариев, исходя из которых, киевским властям нет стоит продолжать сопротивление. Так, если конфликт не прекратится в ближайшее время, то ВСУ заплатят огромную цену материальными и людскими ресурсами, пояснил автор.
"Они атакуют одновременно на многих участках, но пока не добились ничего", — подчеркнул Брайен.
По его словам, режиму Зеленского не удалось достичь стратегических успехов на театре военных действий, при этом последние операции, которые проходят по всему восточному фронту и вплоть до Запорожья, очень дорого обходятся самим украинцам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
 
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