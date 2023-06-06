https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления

СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления

Тяжелые потери существенно осложняют возможности ВСУ для успешного контрнаступления, несмотря на военную поддержку Запада, пишут обозреватели Ян Шэн и Чжан... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:24

2023-06-06T15:24

2023-06-06T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовский

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Тяжелые потери существенно осложняют возможности ВСУ для успешного контрнаступления, несмотря на военную поддержку Запада, пишут обозреватели Ян Шэн и Чжан Чаньюэ в статье для Global Times."Украинские войска вряд ли способны существенно изменить нынешнюю ситуацию, поскольку понесли большие потери в предыдущем сражении под Артемовском, а западные поставки не смогут помочь им добиться победы над Россией", — говорится в публикации.По словам младшего научного сотрудника Института исследований России Чжан Хуна, несмотря на регулярные диверсии и теракты, стало очевидно, что Украина зашла в тупик на театре военных действий."Российская разведка сейчас показывает себя с лучшей стороны, в то время как Киев очень плохо осведомлен о происходящем на фронте", — отмечается в статье.Как сильно Украина будет упорствовать в конфликте, зависит от уверенности и решимости западных стран. При этом если Владимир Зеленский не сможет продемонстрировать какие-либо успехи в ближайшие месяцы, то НАТО с высокой долей вероятности пересмотрит свою позицию по поставкам, резюмировалось в материале.

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html

киев

артемовский

россия

украина

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в мире, киев, артемовский, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина