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Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ
Визит в Киев главы МИД Великобритании Джемса Клеверли и резкая активизация ВСУ боевых действий не является случайным совпадением, говорится в оказавшемся в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:23
2023-06-06T15:23
2023-06-06T15:23
специальная военная операция на украине
киев
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джеймс клеверли
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Визит в Киев главы МИД Великобритании Джемса Клеверли и резкая активизация ВСУ боевых действий не является случайным совпадением, говорится в оказавшемся в распоряжении РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне. "Обратили внимание, что необъявленная поездка в Киев министра иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли 5-6 июня по времени совпала с резкой активизацией ВСУ боевых действий и попытками Киева обострить ситуацию на территории сопредельных регионов Российской Федерации. Такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным", - сказано там. Джеймс Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом.
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киев, россия, великобритания, джеймс клеверли, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Великобритания, Джеймс Клеверли, Вооруженные силы Украины
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ
Посольство России назвало визит Клеверли в Киев и активизацию ВСУ неслучайным совпадением