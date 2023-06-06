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Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/vsu-1876495689.html
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ
Визит в Киев главы МИД Великобритании Джемса Клеверли и резкая активизация ВСУ боевых действий не является случайным совпадением, говорится в оказавшемся в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:23
2023-06-06T15:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
великобритания
джеймс клеверли
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Визит в Киев главы МИД Великобритании Джемса Клеверли и резкая активизация ВСУ боевых действий не является случайным совпадением, говорится в оказавшемся в распоряжении РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне. "Обратили внимание, что необъявленная поездка в Киев министра иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли 5-6 июня по времени совпала с резкой активизацией ВСУ боевых действий и попытками Киева обострить ситуацию на территории сопредельных регионов Российской Федерации. Такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным", - сказано там. Джеймс Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом.
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киев, россия, великобритания, джеймс клеверли, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Великобритания, Джеймс Клеверли, Вооруженные силы Украины
Посольство России увидело связь между визитом Клеверли в Киев и атаками ВСУ

Посольство России назвало визит Клеверли в Киев и активизацию ВСУ неслучайным совпадением

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Визит в Киев главы МИД Великобритании Джемса Клеверли и резкая активизация ВСУ боевых действий не является случайным совпадением, говорится в оказавшемся в распоряжении РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
"Обратили внимание, что необъявленная поездка в Киев министра иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли 5-6 июня по времени совпала с резкой активизацией ВСУ боевых действий и попытками Киева обострить ситуацию на территории сопредельных регионов Российской Федерации. Такое стечение обстоятельств вряд ли можно назвать случайным", - сказано там.
Джеймс Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом.
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30 мая, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВеликобританияДжеймс КлеверлиВооруженные силы Украины
 
 
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