https://ria.ru/20230606/vsu-1876453019.html

В Киеве утверждают, что подтопление территории не помешает "наступлению"

В Киеве утверждают, что подтопление территории не помешает "наступлению" - РИА Новости, 06.06.2023

В Киеве утверждают, что подтопление территории не помешает "наступлению"

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил агентству "Укринформ", что подтопление территорий после ЧП на Каховской гидроэлектростанции не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:17

2023-06-06T13:17

2023-06-06T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

сергей наев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил агентству "Укринформ", что подтопление территорий после ЧП на Каховской гидроэлектростанции не помешает наступлению украинских войск. РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти, заявили в Кремле. Там добавили, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также экологические. В Кремле заявили, что одна из целей подрыва киевским режимом ГЭС связана с лишением Крыма воды. "Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно ущерба, который может наступить вследствие разлива воды…, не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", – заявил Наев.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/saldo-1876416921.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей наев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс