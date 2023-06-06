https://ria.ru/20230606/vsu-1876383676.html
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа
Украина концентрирует технику и силы на правом берегу Днепра, сообщил во вторник в эфире "России 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:08
2023-06-06T10:08
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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безопасность
украина
днепр (город)
росэнергоатом
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украина концентрирует технику и силы на правом берегу Днепра, сообщил во вторник в эфире "России 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Перефразируя известную фразу медиков - они говорят состояние стабильно тяжелое, - я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Мы фиксируем концентрацию и живой силы, и техники по ту сторону Днепра. Да, идёт такая демонстрация наращивания силы", - сказал Карчаа.Говоря о потенциальных угрозах Запорожской АЭС, он отметил: "Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага. <...> "Силы Росгвардии, которые осуществляют охрану физического периметра станции, они находятся в состоянии максимальной функциональности".
https://ria.ru/20230606/ges-1876387000.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа
Карчаа заявил, что Украина концентрирует силы и технику на правом берегу Днепра