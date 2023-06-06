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Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/vsu-1876383676.html
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа - РИА Новости, 06.06.2023
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа
Украина концентрирует технику и силы на правом берегу Днепра, сообщил во вторник в эфире "России 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:08
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
украина
днепр (город)
росэнергоатом
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украина концентрирует технику и силы на правом берегу Днепра, сообщил во вторник в эфире "России 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Перефразируя известную фразу медиков - они говорят состояние стабильно тяжелое, - я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Мы фиксируем концентрацию и живой силы, и техники по ту сторону Днепра. Да, идёт такая демонстрация наращивания силы", - сказал Карчаа.Говоря о потенциальных угрозах Запорожской АЭС, он отметил: "Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага. &lt;...&gt; "Силы Росгвардии, которые осуществляют охрану физического периметра станции, они находятся в состоянии максимальной функциональности".
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, украина, днепр (город), росэнергоатом, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Днепр (город), Росэнергоатом, Разрушение Каховской ГЭС
Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра, заявил Карчаа

Карчаа заявил, что Украина концентрирует силы и технику на правом берегу Днепра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украина концентрирует технику и силы на правом берегу Днепра, сообщил во вторник в эфире "России 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Перефразируя известную фразу медиков - они говорят состояние стабильно тяжелое, - я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Мы фиксируем концентрацию и живой силы, и техники по ту сторону Днепра. Да, идёт такая демонстрация наращивания силы", - сказал Карчаа.
Говоря о потенциальных угрозах Запорожской АЭС, он отметил: "Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага. <...> "Силы Росгвардии, которые осуществляют охрану физического периметра станции, они находятся в состоянии максимальной функциональности".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаДнепр (город)РосэнергоатомРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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