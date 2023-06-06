https://ria.ru/20230606/vostok-1876348440.html
Группировка "Восток" поразила станцию РЭБ и два пункта ВСУ
Группировка "Восток" поразила станцию РЭБ и два пункта ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Группировка "Восток" поразила станцию РЭБ и два пункта ВСУ
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ)... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:05
2023-06-06T05:05
2023-06-06T05:05
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу ВСУ в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков, сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражен опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населенного пункта Щербаки", - заявил он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.
https://ria.ru/20230606/tanki-1876348120.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" поразила станцию РЭБ и два пункта ВСУ
Группировка "Восток" поразила на Запорожском направлении станцию РЭБ и два пункта ВСУ
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу ВСУ в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков, сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражен опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населенного пункта Щербаки", - заявил он.
Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.