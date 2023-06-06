https://ria.ru/20230606/vodokhranilische-1876436684.html
Эксперт рассказал о последствиях снижения воды в Каховском водохранилище
Эксперт рассказал о последствиях снижения воды в Каховском водохранилище - РИА Новости, 06.06.2023
Эксперт рассказал о последствиях снижения воды в Каховском водохранилище
Подача воды в Северо-Крымский канал и транспортировка ее в Крым будет проблематична в случае, если уровень воды в Каховском водохранилище будет ниже отметки... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:24
2023-06-06T12:24
2023-06-06T12:24
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Подача воды в Северо-Крымский канал и транспортировка ее в Крым будет проблематична в случае, если уровень воды в Каховском водохранилище будет ниже отметки водозаборного устройства, заявил РИА Новости эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор НПО "Водные технологии" Анатолий Копачевский. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Водозаборное устройство Северо-Крымского канала находится в Каховском водохранилище. Проблемы с подачей воды по каналу могут быть именно по причине того, что уровень воды (в водохранилище) может стать ниже отметки водозаборного устройства из Каховского водохранилища в русло Северо-Крымского канала. Это приведет к тому, что не сможет подаваться вода", - считает Копачевский. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, отмечал Аксенов. По данным госкомводхоза Крыма, наливные водохранилища полуострова заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%.
https://ria.ru/20230606/ges-1876431167.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Эксперт рассказал о последствиях снижения воды в Каховском водохранилище
Копачевский: при низком уровне в Каховском водохранилище вода в Крым подаваться не сможет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Подача воды в Северо-Крымский канал и транспортировка ее в Крым будет проблематична в случае, если уровень воды в Каховском водохранилище будет ниже отметки водозаборного устройства, заявил РИА Новости эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор НПО "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
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Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов
.
"Водозаборное устройство Северо-Крымского канала находится в Каховском водохранилище. Проблемы с подачей воды по каналу могут быть именно по причине того, что уровень воды (в водохранилище) может стать ниже отметки водозаборного устройства из Каховского водохранилища в русло Северо-Крымского канала. Это приведет к тому, что не сможет подаваться вода", - считает Копачевский.
Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, отмечал Аксенов. По данным госкомводхоза Крыма, наливные водохранилища полуострова заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%.
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