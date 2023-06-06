Рейтинг@Mail.ru
Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/voda-1876565745.html
Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС
Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС
Владимир Зеленский заявил, что большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:57
2023-06-06T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
днепропетровская область
владимир зеленский
владимир леонтьев (новая каховка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876366180_299:0:3940:2048_1920x0_80_0_0_f826b92853bc1c4d74a3740eabc44b17.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС. "Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Будут большие проблемы с питьевой водой, как в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия будут понятны где-то через неделю, когда уйдет вода", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
киев
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876366180_795:0:3526:2048_1920x0_80_0_0_0f786ecdb97d9846c3240cb7f5074d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, днепропетровская область, владимир зеленский, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС

Зеленский спрогнозировал проблемы с водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС

Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС.
"Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Будут большие проблемы с питьевой водой, как в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия будут понятны где-то через неделю, когда уйдет вода", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное").
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала