https://ria.ru/20230606/voda-1876565745.html

Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС

Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Зеленский спрогнозировал проблемы с водой из-за прорыва на ГЭС

Владимир Зеленский заявил, что большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:57

2023-06-06T18:57

2023-06-06T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

днепропетровская область

владимир зеленский

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что большие проблемы с питьевой водой будут в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской из-за прорыва на Каховской ГЭС. "Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Будут большие проблемы с питьевой водой, как в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия будут понятны где-то через неделю, когда уйдет вода", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, киев, россия, днепропетровская область, владимир зеленский, владимир леонтьев (новая каховка)