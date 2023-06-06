https://ria.ru/20230606/voda-1876444405.html

Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища

Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.06.2023

Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища

Полный спуск Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС оголит донные отложения с опасными веществами, заявил РИА Новости эколог, доцент... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:48

2023-06-06T12:48

2023-06-06T15:56

херсонская область

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

мгу имени м. в. ломоносова

запорожская аэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полный спуск Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС оголит донные отложения с опасными веществами, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков."Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", — сказал он.По словам эксперта, на дне Каховского водохранилища скопились осевшие загрязнители, которые почти 70 лет поступали туда со стоками. Это могут быть тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества."Эти донные отложения могут частично оголиться. Пусть это будет не самая основная толща, но тем не менее они будут пылить и размываться потоком, который их перенесет на затопленные территории", — пояснил Медведков.Еще одним вероятным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС он назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду."Нерегулируемый сброс воды будет способствовать затоплению и подтоплению освоенных человеком территорий, примыкающих к Днепру. Все источники водоснабжения в зоне затопления и подтопления потеряют свое значение", — добавил Медведков.Он отметил также, что со стоком воды будут размываться свалки мусора в затопленных населенных пунктах. Пахотным и пастбищным землям будет нанесен значительный ущерб.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.

https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876438395.html

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), мгу имени м. в. ломоносова, запорожская аэс, разрушение каховской гэс