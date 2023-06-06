Рейтинг@Mail.ru
Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 06.06.2023 (обновлено: 15:56 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voda-1876444405.html
Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища
Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища - РИА Новости, 06.06.2023
Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища
Полный спуск Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС оголит донные отложения с опасными веществами, заявил РИА Новости эколог, доцент... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:48
2023-06-06T15:56
херсонская область
днепр (город)
владимир леонтьев (новая каховка)
мгу имени м. в. ломоносова
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полный спуск Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС оголит донные отложения с опасными веществами, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.&quot;Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба&quot;, — сказал он.По словам эксперта, на дне Каховского водохранилища скопились осевшие загрязнители, которые почти 70 лет поступали туда со стоками. Это могут быть тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества."Эти донные отложения могут частично оголиться. Пусть это будет не самая основная толща, но тем не менее они будут пылить и размываться потоком, который их перенесет на затопленные территории", — пояснил Медведков.Еще одним вероятным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС он назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду."Нерегулируемый сброс воды будет способствовать затоплению и подтоплению освоенных человеком территорий, примыкающих к Днепру. Все источники водоснабжения в зоне затопления и подтопления потеряют свое значение", — добавил Медведков.Он отметил также, что со стоком воды будут размываться свалки мусора в затопленных населенных пунктах. Пахотным и пастбищным землям будет нанесен значительный ущерб.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.
https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876438395.html
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:603:1114:1439_1920x0_80_0_0_ae9df918a02d88f8788bf2003da8c67b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), мгу имени м. в. ломоносова, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Днепр (город), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), МГУ имени М. В. Ломоносова, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Эколог предупредил об опасности спуска Каховского водохранилища

Эколог Медведков: вода из Каховского водохранилища может размыть опасные отложения

Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полный спуск Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС оголит донные отложения с опасными веществами, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.
«

"Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", — сказал он.

По словам эксперта, на дне Каховского водохранилища скопились осевшие загрязнители, которые почти 70 лет поступали туда со стоками. Это могут быть тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества.
"Эти донные отложения могут частично оголиться. Пусть это будет не самая основная толща, но тем не менее они будут пылить и размываться потоком, который их перенесет на затопленные территории", — пояснил Медведков.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС
Вчера, 12:31
Еще одним вероятным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС он назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду.
"Нерегулируемый сброс воды будет способствовать затоплению и подтоплению освоенных человеком территорий, примыкающих к Днепру. Все источники водоснабжения в зоне затопления и подтопления потеряют свое значение", — добавил Медведков.
Он отметил также, что со стоком воды будут размываться свалки мусора в затопленных населенных пунктах. Пахотным и пастбищным землям будет нанесен значительный ущерб.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьДнепр (город)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)МГУ имени М. В. ЛомоносоваЗапорожская АЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала