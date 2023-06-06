https://ria.ru/20230606/voda-1876408657.html
Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров
Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров - РИА Новости, 06.06.2023
Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:55
2023-06-06T10:55
2023-06-06T12:12
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вода в настоящий момент поднялась на 10 метров, продолжается подмыв дамбы. Максимальный подъем воды может быть 12 метров", - сказал Леонтьев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале администрации округа.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
новая каховка
херсонская область
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Затопленная Новая Каховка
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
2023-06-06T10:55
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров
Власти: уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров, идет подмыв дамбы