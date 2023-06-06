https://ria.ru/20230606/voda-1876363510.html
В Новой Каховке расширяется зона подтопления после разрушения ГЭС
В Новой Каховке расширяется зона подтопления после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке расширяется зона подтопления после разрушения ГЭС
В Новой Каховке после разрушения ГЭС продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:20
2023-06-06T09:20
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн - РИА Новости. В Новой Каховке после разрушения ГЭС продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления, передает корреспондент РИА Новости. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876366789.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T09:20
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке расширяется зона подтопления после разрушения ГЭС
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды после разрушения ГЭС