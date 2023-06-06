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В Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров - РИА Новости, 06.06.2023
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09:09 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voda-1876362407.html
В Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров
В Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров
В городе Новая Каховка Херсонской области после разрушения ГЭС продолжает подниматься вода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:09
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 6 июн – РИА Новости. В городе Новая Каховка Херсонской области после разрушения ГЭС продолжает подниматься вода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8 - Днепряны и 5,3 - в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
новая каховка
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новая каховка, происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров

Экстренные службы: в Новой Каховке вода продолжает подниматься до десяти метров

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Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 6 июн – РИА Новости. В городе Новая Каховка Херсонской области после разрушения ГЭС продолжает подниматься вода, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
«
"Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8 - Днепряны и 5,3 - в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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